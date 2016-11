Jolies talsperson: Angelina får foreldreretten

Brad Pitt søker imidlertid delt omsorg for barna, og nekter for anklagene om at han har vært voldelig mot sønnen.

I september ble bruddet mellom Hollywoods kanskje mest kjente par gjennom tidene kjent; Brad Pitt og Angelina Jolie kunngjorde at de skal skilles.



Stridens kjerne skulle være barna, og en talsmann for Jolie uttalte til Sky News at beslutningen ble tatt «av hensyn til familiens helse».

I en uttalelse fra en av Jolies talspersoner, heter det at Jolie beholder foreldreretten til deres seks barn, skriver nyhetsbyrået AP. Talspersonen sier at det er inngått en frivillig, midlertidig avtale mellom partene.

Barna skal fremdeles kunne besøke Pitt, men med terapeut til stede. Pitts representanter vil ikke kommentere opplysningene, ifølge AP.

Samtidig er det blitt kjent at Pitt allerede på fredag opplyste at han søker delt omsorg for barna.

DCFS, Los Angeles-områdets ombud for barn og familie skal ha startet en åpen etterforskning rundt hva som skjedde etter at det har kommet beskyldninger om at Pitt har vært i fysisk konfrontasjon med den eldste sønnen Maddox på familiens privatfly. Pitt skal ha nektet for at dette har skjedd.