Utenriksåret: Hva skjer i 2017?

I året som snart er gått stemte britene Storbritannia ut av EU, Donald Trump vant presidentvalget i USA og Colombia fikk til slutt sin fredsavtale med FARC geriljaen. Hva kan vi vente oss i 2017?

Neste år er det flere hendelser og valg som kan komme til å skape store endringer og påvirke våre liv i nye retninger.

20. januar innsettes Donald Trump som USA 45. president og flytter inn i Det hvite hus. Han vant valget med 270 valgmenn, selv om hans rival Hillary Clinton fikk ca. tre millioner flere stemmer.

Han har brukt tiden etter valget til å sette sammen sin administrasjon, som så langt ser ut til å bli den mest velstående i amerikanske historie. Den består av få kvinner og mange menn med mye penger, konservative ideer og lite eller ingen politisk erfaring.

Han har også gjort seg bemerket ved å en internasjonal ringerunde som har blitt kommentert for sin mangel på diplomati og utenrikspolitisk kunnskap.

ALENE: Donald Trump får nok plass å boltre seg på når han flytter inn i Det hvite hus. kona og sønnen blir inntil videre igjen i New York. Foto: Karen Bleier , AFP

Det begynner i Nederland, med parlamentsvalg 15. mars.

Partiet PVV, ledet av Gert Wilders, utfordrer koalisjonen mellom det liberale høyrepartiet VVD og arbeiderpartiet PvdA. Gert Wilders har fått økt oppslutning på meningsmålingene i høst. Han vil melde Nederland ut av EU, stenge grensene og forby koranen og bygging av moskeer. Skulle PVV beholde sin ledelse i meningsmålingene, vil de andre partiene sannsynligvis prøve å danne en koalisjon for å stenge Wilders ute fra maktens korridorer. Det kan etterlate Nederland med et lite styringsdyktig politisk lederskap i en tid hvor EU møter store utfordringer.

MAKT: Geert Wilders i det nederlandske parlamentet, etter at han ble dømt, men ikke straffet for diskriminerende uttalelser mot marokkanere. Wilders har sagt han vil anke. Foto: Bart Maat , AFP

De siste tiårs ganske fredelige sameksistens mellom Kina og Hong Kong, kan bli rystet når det skal velges ny guvernør i Hong Kong 26. mars. I 2014 endret kinesiske myndigheter valgsystemet slik at de skulle få mer kontroll over hvem som styrte Hong Kong. Rasende studenter svarte med det som skulle bli kjent som Paraply-revolusjonen. Nåværende guvernør, som har sittet siden 2012, og har oppført seg som Kinas mann, stiller ikke til gjenvalg. Spørsmålet er hvor stor makt Kina vil sette inn for å få sin kandidat valgt, mot kandidaten som støttet demonstrantene og leder på meningsmålingene. Kinas president Xi Jinping har nylig uttrykt frykt og misnøye med muligheten for at Hong Kong skal bli selvstendig.

PARAPLY: Innbyggerne i Hong Kong gjennomførte en stille, men sterk protest mot kinesisk dominans i 2014. Her fra demonstranter utenfor det kinesiske konsulatet på Filipinene. Foto: Bullit Marquez , AP

Flertallet i folkeavstemningen 23. juni i år, stemte Storbritannia ut av EU. Statsminister David Cameron gikk av, og Theresa May ble hans arvtager. Nigel Farage, som ledet populistpartiet UKIP til seier i EU-saken, gikk også av etter NEI-resultatet var et faktum. May har sagt at artikkel 50 i Lisboa- traktaten, som starter den to år lange prosessen med å forlate EU, vil bli satt i verk innen utgangen av mars 2017. Planen er at Storbritannia dermed vil være ute av EU før neste tillyste valg, våren 2019.

UT: 23. juni i år stemte et flertall av britene for at landet skal melde seg ut av EU. Forhandlingene starter formelt i løpet av mars 2017. Foto: Ben Stansall , AFP

Første runde av presidentvalget i Frankrike holdes 23. april. I EUs nest største land vil valget stå mellom konservative François Fillon og Marine Le Pen fra det populistiske, ytre- høyre partiet Nasjonal Front. Begge kandidater er skeptiske til islam. Fillon vil kutte i offentlig sektor, forlenge arbeidstiden, svekke fagforeninger og øke pensjonsalderen. Le Pens viktigste saker er innvandring og EU. Hun vil gjeninnføre franc, melde landet ut av Schengen og ha folkeavstemning om EU. Nasjonal Front har tett bånd til Russland.

HØYRE: Marine Le Pen, leder i Nasjonal Front og fransk presidentkandidat, under en debatt før parlamentsvalget i EU. Foto: Kristofer Sandberg , VG

Verdens helseorganisasjon (WHO) velger ny generalsekretær i mai. Nåværende leder og organisasjonen har fått sterk kritikk de siste årene, blant annet for sin trege reaksjon og håndtering på ebolaepidemien. kritikken har ført til ny valgordning i WHO. Tidligere fremsatte valgkomiteen en kandidat som medlemslandene stemte ja eller nei til. Denne gangen blir det for første gang reell konkurranse, der seks land har spilt inn sine kandidater. Hvert av WHOs 190 medlemsland har en stemme, uavhengig av størrelse og økonomiske bidrag til organisasjonen.

SLAPPET: WHO har fått sterk kritikk for sin sene og dårlig organiserte rekajson på ebolaepidemien i vest-afrika. Tusenvis av mennesker døde før de fikk hjelp, som her i Sierra Leone. Nå skal organisasjonen velge ny leder. Foto: Espen Rasmussen , VG

Kan Hassan Rouhani sjokkere verden en gang til, når Iran velger ny president 19. mai? Han overrasket alle med å vinne med god margin i 2013. Han var kritisk til sin forgjenger, og lovet iranerne en revitalisert økonomi, tettere bånd til vesten og fokus på menneskerettigheter. Han fikk i land atomavtalen med Vesten, noe som bidro til at de fleste økonomiske sanksjoner ble opphevet. Donald Trump har sagt han ønsker å skrote avtalen. Samtidig er økonomien fortsatt skral, det tar tid før hevingene av de økonomiske sanksjonene viser resultater. Hans charter om menneskerettigheter har også fått lunken mottagelse, men Rouhani er fortsatt favoritt foran valget. Forrige president Mahmoud Ahmadinejad hintet at han ville stille igjen, men Ayatollah Khamenei var raskt ute og diskvalifiserte ham fra å stille.

SIGNERER: President Hassan Rouhani signerte nylig et charter om menneskerettigheter, samtidig som han kritiserte landets konservative for ikke å ta mer hensyn til menneskerettighetene som er nedfelt i grunnloven. Foto: Uncredited , AP

I august er det valg i Rwanda. I en folkeavstemning i fjor stemte et overveldende flertall for at president Paul Kagame kan overse den gamle grunnlovsbestemmelsen om maksimalt to perioder, og stille til valg for sin tredje femårsperiode som president. Han lanserte nylig sitt kandidatur. Grunnlovsendringen gjør det mulig for Kagame å sitte med makten til 2034. Kagame kom til makten etter at han overmannet regjeringen som var ansvarlig for folkemordet, og senere byttet fra uniform til dress og overtok som president. Han er kjent som en nær alliert av USA. Ingen andre politiske partier har nominert kandidater, og han ventes å vinne med stort flertall. USAs FN ambassadør Samantha Power har bedt ham tre til side når hans periode utløper i 2017, blant annet for å gå foran med et godt eksempel for andre afrikanske ledere.

I Tyskland holdes det valg mellom 27. august og 22. oktober en gang.

Populistpartiet AfD gjorde brakvalg i delstatsvalget i år. De øker stadig sin oppslutning, særlig i det tidligere Øst-Tyskland. Angela Merkel stiller for en fjerde periodesom kansler. Etter terroren som rammet julemarkedet i Berlin, fikk AfD gehør for sine innvandringskritiske synspunkter og Merkel kritikk for å ha åpnet grensene for flyktninger og asylsøkere.

Merkel tapte også mye oppslutning under flyktningkrisen, men fikk et lite oppsving etter at Donald Trump vant presidentvalget i USA. Hun har snakket mye om samhold og demokratiske kjerneverdier og åpnet for en strengere flyktningpolitikk.

AfD kan få stor nok oppslutning til å bli representert i den føderale folkeforsamlingen. I motsetning til andre høyrepopulistiske partier i Europa, har de mange velutdannede og akademikere blant sine støttespillere. Partiet vil fortsette i EU, men forlate eurosonen, og de er motstandere av immigrasjon og homofiles rettigheter.

MERKEL: Tysklands forbundskansler Angela Merkel stiller til gjenvalg, men har møt mye motbakke for sin flyktningpolitikk. Det ble enda verre etter terrorangrepet mot julemarkedet i Berlin. Foto: Helge Mikalsen , VG

I Spania er detplanlagt folkeavstemning om løsrivelse av Catalonia i september.

Uavhengighetsspørsmålet til den autonome enheten med Barcelona som hovedstad, er en av de største utfordringene i spansk politikk ved siden av arbeidsledighet og økonomi. Et uavhengig Catalonia vil få store juridiske og økonomiske konsekvenser. En mulig løsrivelse av Catalonia vil blant annet bety at de må søke eget medlemskap i internasjonale organisasjoner, som for eksempel EU. Det bor 7.6 millioner innbyggere i Catalonia og den spanske regionen med størst industriell produksjon. Det er også ventet at en rekke etterforskninger mot politikere for korrupsjon, vil ende i retten i løpet av 2017.

FRIHET: Catalonia nekter å gi opp kampen for selvstendighet. Ny folkeavstemning holdes høsten 2017. Foto: Pau Barrena , AFP

Sør-Korea, som har suspendert sin president etter en langvarig korrupsjonsskandale, vil holde nytt presidentvalg 20. desember. FNs avtroppende generalsekretær Ban Ki-moon er en av dem som har vurdert å stille.

12 ganger siden 1932 har militæret kastet lovlig valgte regjeringer i Thailand, siste gang i mai 2014. I august i år stemte et stort flertall av thailenderne for en grunnlov skrevet av militærjuntaen. Seieren var ventet, siden militærjuntaen hadde nektet noen å drive kampanje mot. Det er Thailands 20. grunnlov siden 1930-tallet, og den sementerer de militæres privilegerte rolle i thailandsk politikk. Blant annet kan de innføre unntakstilstand når som helst uten at parlamentet må godkjenne det. I oktober døde den høyt verdsatte Kong Bhumipol. I løpet av året skal det holdes valg til en sivil regjering, men ingen tror det vil bøte på landets største utfordring: Den dype splittelsen mellom den urbane middelklassen og det betydelig fattigere flertallet på landsbygda.