Etter Trumps anklagelser mot Tyskland hagler kritikken. – Sorry Mr. President, slik fungerer ikke NATO, sier tidligere representant i NATO.

Lørdag kveld la Donald Trump ut en melding på Twitter hvor han skriver at Tyskland skylder NATO «enorme pengesummer».

Nå tar Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen til motmæle. Hun avviser Trumps påstand om at de skylder «enorme pengesummer»

– Det er ikke noen gjeldskonto i NATO, sier forsvarsministeren i en uttalelse ifølge Reuters.

Kommentar: Merkel og Trump dømt til samarbeid

Nato har tidligere besluttet at alle medlemslandene skal bruke to prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på militæret. Angela Merkel har lovet ved Trumps side at Tyskland skal innfri det målet. Foreløpig ligger Tyskland langt under, mens USA ligger langt over.

– Budsjettet går til mer enn bare NATO

Forsvarsministeren mener det er feil å knytte de to prosentene utelukkende til NATO.

– Det går også penger til forsvar i forbindelse med FNs fredsbevarende oppdrag, til Europeiske oppdrag og til å bekjempe IS, sier hun.

FORSVARSMINISTEREN: Her er den tyske forsvarsministeren Ursula von der Leyen avbildet under en pressekonferanse i Berlin. Foto: AFP PHOTO / DAVID GANNON

Hun uttalte også at denne byrden skulle bli delt rettferdig. Og for at det skulle skje var det nødvendig med et «moderne sikkerhetskonsept» som inkluderte et moderne NATO, men også en Europeisk forsvarsunion og en investering i FN.

Trump skriver også i sin Twittermelding at «USA må få bedre betalt for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir til Tyskland».

Presidenten har oppfordret Tyskland og andre NATO-medlemmer til å øke innsatsen for å møte NATOS mål for forsvarsbudsjettet.

Tysklands forsvarsutgifter skal stige

Tysklands forsvarsutgifter skal stige med 1.4 milliarder euro (ca 13 milliarder norske kroner) til 38.5 milliarder euro (ca 370 milliarder kroner) i 2018. Dette skal da representere 1,26 prosent av bruttonasjonalproduktet. Det sier finansminister Wolfgang Schaeuble til Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået lå Tysklands forsvarsutgifter på 1.18 prosent av bruttonasjonalproduktet i 2016.

The Guardian skriver at NATOs offisielle retningslinjer handler om at hvert medlemsland skal betale to prosent av deres bruttonasjonalprodukt. Likevel møter bare en håndfull av de 28 medlemslandene dette målet. Medlemmenes utgifter og bidrag er derimot avhengig av hvor kapable de er til å betale.

Flere svarer Trump

På lørdag svarte Ivo Daalder, som var en permanent representant i NATO fra 2009 til 2013, Trump gjennom hele ni twittermeldinger.

«Sorry, Mr. President, det er ikke slik NATO fungerer. USA bestemmer selv hvor mye de bidrar til å forsvare NATO»

Han skriver også: «Dette er ikke en finansiell transaksjon hvor NATOs medlemsland betaler USA for å forsvare dem. Dette er en del av vår traktat».

I tillegg kommer det to twittermeldinger til hvor han skriver at alle medlemslandene har forpliktet seg til å betale 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar innen 2024. Så langt har fem av 28 Nato-land gjort dette.

Han påpeker også at alle landene som hittil ikke oppnår målet øker forsvarsbudsjettene sine.

– Men pengene skal ikke gå til USA. De skal brukes til å øke NATOs forsvarsmuligheter på grunn av økt trussel fra Russland, skriver han.

Les også: Merkel og Trump i forsoningsmøte

Og denne: Willoch ber NATO gi opp Krim