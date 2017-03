Merkel og Trump i forsoningsmøte

Det er knyttet stor spenning til Angela Merkels besøk i Det hvite hus tirsdag. Den tyske kanslerens skepsis til Donald Trump er viden kjent, det samme er den amerikanske presidentens kritikk av Merkels politikk.

Forholdet mellom de to ble anstrengt da Donald Trump under valgkampen stadig kritiserte Tyskland og Angela Merkel for å ødelegge Tyskland ved å ta imot hundretusener av syriske flyktninger.

Kansler Merkel har offentlig stilt seg kritisk til president Trumps forordning om innreiseforbud for borgere fra seks navngitte land i Midtøsten. Og i Tyskland er man bekymret for hvilken utgave av den amerikanske presidenten Merkel møter i Det hvite hus.

- Hvem er president i USA?, er det retoriske spørsmålet kommentator i The New York Times, Anne Sauerbrey, stiller i forkant av Merkels besøk i Det hvite hus.

Populisten eller republikaneren



- Er det republikaneren Donald Trump, eller det anti-europeeren og populisten Donald Trump som setter seg sammen med kansler Merkel? For Tyskland er dette et helt essensielt spørsmål.

I følge The New York Times finnes det gode argumenter for at Angela Merkel møter den av Trump-utgavene presidenten selv velger og er i stemning for å vise fram.

- Trump selv har gjentatte ganger raljert mot Brussel og mot NATO, mens presidentens ministre som har besøkt europeiske land har understreket at USAs støtte til og engasjement i Europa vil fortsette som før.

Nettopp fordi tyskerne føler seg usikre på hvordan president Trump personlig oppfatter, og vil opptre overfor Europa, har tyske diplomater gått i skytteltrafikk mellom Berlin og Washington siden det amerikanske presidentvalget ble avgjort 8. november i fjor.

I følge The New York Times skal tyskerne ha konkludert med at det er grunn til optimisme. Denne er bygd uttalelsene og forsikringene fra visepresident Mike Pence og forsvarsminister James Mattis. Da er det "business as usual" mellom USA og Europa.

Men man kan lett undervurdere den sterke anti-europeiske stemningen som hersker blant store deler av Trumps velgerbase, og presidentens hang til å handle i pakt med løftene han ga under valgkampen.

Den amerikanske storavisen trekker fram den store innsatsen tyske diplomater har lagt for dagen for å kunne bevare et nært og godt forhold mellom USA og den europeiske stormakten Tyskland.

SAMTALE: 28. januar, en drøy uke etter at Donald Trump ble innsatt som presient, ringte han til forbunskansler Angela Merkel. Nå reiser Tysklands og Europas sterke kvinne til Det hvite hus for å snakke med president Trump ansikt til ansikt. Fot: AFP

Særlig legges det vekt på at visepresident, Mike Pence hadde lengre, uformelle samtaler med kansler Angela Merkel, forvarsminister, Ursula von der Leyen, og rekke medlemmer av Forbundsdagen under det såkalte Munchen-møtet, sikkerhetskonferansen i februar.

von der Leyen var også den første europeiske forsvarsministeren som møtte Donald Trumps forsvarsminister, James Mattis.

Den nye tyske utenriksministeren, Sigmar Gabriel, har møtt sin amerikanske kollega, Rex Tillerson ved to anledninger. Og det blir oppfattet som litt oppsiktsvekkende at den tyske ambassadøren i USA, Peter Wittig, nylig møtte Donald Trumps høyre hånd og sjefsstrateg, Steve Bannon.

Trump var «svensk»



Det som, i følge The New York Times, har vært hovedhensikten fra tysk side, er å finne ut hvem som er «trans-atlantikere» i den amerikanske administrasjonen, folk som støtter et fortsatt nært og godt forhold til Europa og NATO. Og hvor stor innflytelse disse har på president Donald Trumps beslutninger.

Når den tyske forbundskansleren blir tatt imot av president Donald Trump vil presidenten trolig skryte av sine tyske aner. Trumps bestefar kommer fra den sør-tyske byen, Kallstadt, og på 1980-tallet innrømmet endelig Donald Trump at familien kom fra Tyskland.

Fram til da hadde Donald Trump fortalt at familien kom fra Karlstad i Sverige. Da «the Donald» begynte å bli et stort og kjent navn i amerikansk forretningsliv, skal lokalmyndighetene i Karlstad ha begynt i planlegge et museum i hans navn, skriver den britiske avisen The Guardian.

Men da den anti-tyske stemningen i USA, etter to verdenskriger, begynte å legge seg, fortalte Donald Trump sannheten.

– I have a great German heritage. I`m very proud of it. Great place.