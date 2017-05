Merkel: Kan ikke lenger regne med USA

Angela Merkel sier Europa ikke lenger kan regne med USA og Storbritannia etter Trump og brexit. – Vi må ta vår skjebne i våre egne hender, sier den tyske kansleren.

– Tiden da vi kunne stole fullstendig på andre er litt over, det har jeg lært de siste dagene.

Uttalelsen fra den tyske kansleren Angela Merkel kommer dagen etter G7-toppmøtet på Sicilia, der hun har hatt samtaler med lederne for flere av verdens største økonomier – deriblant Donald Trump.

Tyske Der Spiegel som var til stede på møtet, skriver at uttalelsen var en direkte kommentar til Donald Trumps presidentskap i USA, og til den britiske utmeldingen fra EU.

– Av den grunn kan jeg bare si: Vi europeere må virkelig ta vår skjebne i våre egne hender, fortsatte Merkel.

Europa: Skuffende møte

Uttalelsen kom under et valgkampmøte sammen med Horst Seehofer, leder av det tyske partiet CSU, som er alliert med Merkels kristendemokratiske CDU-parti. Kommentarene skal ha blitt fulgt av en flere minutter lang applaus fra tilskuerne, skriver den tyske avisen.

«Dette er en enorm forandring i den politiske retorikken», skriver Henry Farrell, en ekspert på internasjonale relasjoner ved George Washington University, i en kommentar i The Washington Post:

– Merkel har begynt å argumentere for et annet EU, et EU som er sterkere, mer selvstendig og mindre tilbøyelig til å se USA som en leder, skriver Farrell.

Det var en tydelig skuffet Merkel som talte til de rundt 2500 tilhørerne i et øltelt i Tyskland, skriver Der Spiegel. Merkel beskrev blant annet diskusjonene om klima som «utilfredsstillende».

Lørdag varslet Trump via Twitter at han vil avgjøre om USA trekker seg ut av Paris-avtalen i løpet av neste uke. Kilder nær presidenten sier imidlertid til nyhetssiden Axios han allerede skal ha bestemt seg for å forlate den globale klimaavtalen.

Også Italias statsminister Paolo Gentiloni var svært dempet i sin omtale av møtet da han holdt sin pressekonferanse:

– Det kom frem tydelige meningsforskjeller mellom oss og USA, sa Gentiloni, som for tiden innehar presidentembetet i G7-gruppen.

USA: Tipp topp

FAKTA OM G7 * Det uformelle forumet for stats- og regjeringslederne av verdens syv største økonomier ( Russland er utestengt) * Deltakerne er USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Japan. EU er også representert ved president Donald Tusk. (Kilde: NTB)

De europeiske ledernes uttalelser står i klar kontrast til Donald Trumps egen oppsummering etter sitt første møte i G7-gruppen.

Da Trump holdt pressekonferanse før han reiste fra Sicilia lørdag kveld sa han seg meget fornøyd:

– Det var et veldig produktivt møte hvor jeg styrket båndene til de andre landene, oppsummerte USAs president.

Men forholdet mellom de vestlige maktene skurrer på flere fronter for tiden:

Stadige lekkasjer i amerikanske medier om etterforskningen etter terrorangrepet i Manchester mandag har satt forholdet mellom USA og Storbritannia under press. Fredag så Trump seg nødt til å sende sin utenriksminister Rex Tillerson til London, med mål om å for å roe gemyttene.

I dag meldte Trump at Storbritannias statsminister Theresa May er «veldig sint», og lovet at han hadde fått full rapport om lekkasjene.

Trump har også fått skarp kritikk for talen han holdt under Nato-toppmøtet i Brussel på torsdag. I den unnlot han å si direkte at USA er forpliktet til Natos gjensidige forsvarspakt, og brukte heller tiden på å be om mer penger fra sine alliansepartnere.

Macrons håndtrykk: – Et sannhetens øyeblikk

Det er i det hele tatt rare tider i internasjonal politikk for tiden. Et bilde fra det første møtet mellom Trump og Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron har skapt overskrifter verden rundt, for Macron trykket tilsynelatende Trumps hånd så hardt at knokene hvitnet.

I et intervju med søndagsavisen Le Journal du Dimanche sier Macron at håndtrykket var «et sannhetens øyeblikk»:

– Det var ikke uskyldig. Du må vise at du ikke vil gi deg, selv ikke i symbolske saker, sier Macron.

Om Trump nå velger å tenke «halvfullt glass» på den internasjonale fronten, er det kanskje forståelig. På hjemmebane har den amerikanske presidenten nemlig mer enn nok å stri med. Undersøkelsene om det påståtte samarbeidet mellom Trumps presidentkampanje og Russland fortsetter med full styrke, og svigersønnen Jarded Kushner er den siste til å havne i hardt vær for sin kontakt med russerne.

Les mer: Kushner skal ha foreslått hemmelig Russland-kommunikasjon