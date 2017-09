Merkel åpnet messe for skandalerammet bilindustri

PARIS (VG) En dieselskandale-sky henger over forbundskanslerens valgkamp, men tette bånd mellom tysk politikk og bilindustrien gjør likevel Angela Merkel til trekkplaster på bilmesse.

De gikk fra å være selve symbolet på god kvalitet til å bade i skandaler. Den tyske bilindustriens rykte har lidd etter avsløringen om Volkswagens juks med utslippsmonitorene, etterfulgt av avsløringen om at flere andre tyske bilprodusenter, som BMW og Mercedes, etterforskes for lignende miljøfiendtlige forhold.

– Bransjen må gjøre alt den kan for å vinne tilbake tilliten. Det er i bransjens egen interesse, for deres ansatte, så vel som for hele industrisektoren i Tyskland, sa forbundskansler Angela Merkel da hun åpnet motorshowet i Frankfurt, ifølge Reuters.

Tette bånd

Selv om Merkel var relativt klar i sin tale torsdag, endrer det ikke det faktum at hun takket ja til å åpne bilmessen, selv i en tid da dieselskandalen kan true hennes oppslutning i et viktig valg. Dette viser at makteliten og bilindustrien i Tyskland har sterke bånd, noe som har fått stadig mer oppmerksomhet helt siden den første avsløringen i dieselskandalen kom i oktober 2015.

FAKTA: DEN TYSKE DIESELSKANDALEN * Høsten 2015 innrømmet Volkswagen (VW) at de hadde installert programvare i 11 millioner dieselbiler som førte til at bilene viste kunstig lave utslipp ved testing.

* Siden er millioner av biler tilbakekalt, og VW har gått med på å betale milliarder i bøter og som kompensasjon til bilkjøpere.

* VW er også mistenkt for å ha brukt et lån på 3,7 milliarder kroner fra EUs investeringsbank til å utvikle teknologi som åpnet for juks på utslippstestene.

* Daimler, som blant annet produserer Mercedes, er mistenkt for å ha jukset med utslippstallene for over 1 million dieselbiler. * BMW er anklaget for å ha hatt et hemmelig samarbeid med VW og Daimler om blant annet utslipp fra dieselbiler.

(Kilder: NTB, DPA, AFP, Der Spiegel, Ritzau)

Bevisene på koblingene er konkrete: Både den tidligere tyske presidenten og den forhenværende forbundskansleren har sittet i styret til Volkswagen. Gerhard Schröder skal ha vært stolt over å bære kallenavnet «bilkansleren». Mannen som leder det tyske bilforbundet har vært samferdselsminister og satt også i regjering sammen med Merkel på 90-tallet, og sjefslobbisten til Mercedes-produsenten Daimler har vært stabssjef ved kanslerens kontor i 4 år før han gikk direkte over til sin nye stilling hos bilprodusenten.

Dette veldige personsammenfallet mellom regjeringen og bilindustrien har i de siste månedene vært et stort tema i tysk presse, og med valgdagen bare en drøy uke unna, setter dette politikere som er lystne på gjenvalg i limbo, forteller førsteamanuensis i europeisk kulturhistorie ved NTNU og Tyskland- kjenner Anette H. Storeide, til VG.

– De som lider mest under bilskandalen er nok Partiet De Grønne, fordi de ikke har klart å gjøre dette til en miljøsak. For det liberale partiet FDP, derimot, har nok denne saken blitt nøkkelen til deres comeback, og nå snakkes det om FDP som en svært aktuell koalisjonspartner for Merkel. Forbundskansler Merkel selv gjør det nok ikke like bra som i popularitets-toppåret 2015, men ved hjelp av at andre gjør det dårlig, vil hun nok komme ut av dette med skinnet i behold, mener Storeide.

NY KANSLERBIL? Volkswagen sliter med ryktet etter dieselskandalen, men selskapet viste stolt frem nye varianter under bilmessen. Her inspiserer forbundskansler Angela Merkel gliset. FOTO: Reuters

Merkel vil behage alle

Kristeligdemokraten Merkel har ikke kunnet unngå å svare på spørsmål om hvordan hun opplever avsløringene om bilprodusentene. I tidsskriftet Der Spiegels flere sider lange eksklusive valg-intervju med henne, er rundt en tredel viet til spørsmål om utslippsskandalen. Merkel beskriver der at hun i likhet med andre er «indignert» over hvordan industrien har «ført kundene bak lyset». Likevel har Merkel måtte tåle kritikk fra blant andre miljøbevegelsen for at hun ikke har vært hardere i sin refs og sine forslag til sanksjoner.

Bilindustrien i Tyskland har vært helt sentral for landets økonomiske vekst etter krigen, og sørger nå for over 800.000 arbeidsplasser i landet. Tysk bilindustri hadde i fjor en omsetning på rundt 3.700 milliarder kroner. Siden utslippsskandalen ble avslørt hos Volkswagen, falt andelen dieselbiler blant nyregistrerte tyske biler i fjor til under 45 prosent, det laveste på fem år.



Selv om utslippsskandalen har vært katastrofal for den tyske bilindustriens rykte, har den historisk vært så symbolsk at Merkel vil sette alt inn på å hjelpe bransjen tilbake på beina igjen, mener Storeide.

– Industrien og nyvinning innenfor både bil – og flyindustrien ble en faktor for å «hvitvaske» Tyskland etter nazismen, fordi tyskerne demonstrerte at de ville bruke teknologien til det beste for mennesket, for å skape innovasjon og arbeidsplasser. Nå er ikke dette troverdig lenger, fordi de fremste representantene fra industrien står frem som svindlere. Merkel har den betydelige oppgaven å redde dette inntrykket, og forsøke å stille landets teknologiske nyvinning i et nytt lys igjen, sier forskeren til VG.

