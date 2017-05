Ekspert om konflikten mellom Merkel og Trump: Det er personlig

Angela Merkel mener Europa må ta skjebnen i sine egne hender. Spørsmålet er hva det betyr.

Utenrikspolitisk analytiker Asle Toje mener at det er oppsiktsvekkende at forbundskansler Angela Merkel uttrykker seg slik hun gjør. Merkel sa i helgen at Europa ikke lenger kan regne med USA.

– Her tror jeg det dreier seg om et element av et personlig agg som forbundskansleren har til den amerikanske presidenten. Tyskland er blitt mer selvbevisst med årene og for Angela Merkel er det ikke naturlig å bli behandlet slik Donald Trump behandler henne og de andre medlemsstatene i NATO, sier Toje, som er forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt.

– Samtidig tror jeg ikke Tyskland er beredt på å spille den rollen som Merkel antyder. En Paris/Berlin-akse som skal drive europeisk forsvarspolitikk, er det ikke etterspørsel etter i de andre europeiske landene. Minnene om 2. verdenskrig står fremdeles sterkt, derfor er ikke Europa rede til å bli ledet fra Berlin, sier Asle Toje.

Robin Allers, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, har dette å si om tvekampen mellom den amerikanske presidenten og Merkel:

– Trump viste generelt en lite konstruktiv holdning, og Merkel ville si noe bredt og generelt om forholdet til USA og Storbritannia. Hun ville uttrykke at nå kan man ikke stole på våre venner og allierte lenger, de som alltid har stått sammen med oss i alle spørsmål. Dette gjelder ikke bare forsvars- og sikkerhetspolitikken, men også handel, klima og migrasjon, som var de viktigste sakene på G7 møtet.

– De fikk til et slags kompromiss på handel, men ikke migrasjon, og det var en stor skuffelse. Det samme er usikkerheten som er skapt omkring USAs oppfølging av klimaavtalen fra Paris.

PROTEST: Demonstranter utenfor G7-møtet på Sicilia måtte gi seg etter at politiet ville fjerne dem. Foto: Gregorio Borgia , AP

Merkel sa i helgen at «vi europeere må virkelig ta vår skjebne i våre egne hender».

Angela Merkel er nøye med hva hun sier, og hadde nok behov for å sende et tydelig budskap: Vestlig samarbeid er blitt vanskeligere. To land kjører sitt eget løp, sier Allers.

– Det som skjedde under presidents tale til USAs NATO-allierte, er en bekreftelse på en utvikling som har vart lenge, og en konstatering av at Europa må ta sin sikkerhet på alvor, sier førsteamanuensis ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Terje Knutsen.

På Nato-toppmøtet i Brussel kom Trump med knallharde krav til europeiske land: Toprosentmålet må nås.

– Men en felles europeisk sikkerhet vil koste og krever mye av EUs medlemsland. Den situasjonen som nå er skapt følges tett i Øst-Europa. Og et land som Polen oppgraderer og investerer i sitt forsvar hele tiden, men her ser vi også at landet i mindre grad heller mot den tysk/franske aksen, men forholder seg mer direkte til USA, sier Knutsen.

– Vil bidra til at Europa samler seg



Robin Allers ser litt annerledes på det:

TALER: Donals Trumps tale under NATO-toppmøtet ble møtt med hevede øyenbryn og skuffelse. Foto: Benoit Doppagne , AFP

– Jeg tror det som har skjedd vil bidra til at Europa samler seg. Det er skapt usikkerhet om USA er vår fremste sikkerhetsgaranti. Det samler. Når Europa og USA er uenige i en del spørsmål, da trenger Europa autonomi og å styrke samarbeidet. Men det er ikke sikkert alle allierte er enige i det, sier han.

Hvis Tysklands Angela Merkel og Frankrikes nyvalgte president Emmanuel Macron finner sammen, kan det virkelig skje noe. Et samarbeid mellom de to betyr at man kan gå videre med en del prosjekter innen EU. Man kan øke samarbeidet innenfor NATO, og man kan inngå flere prosjektgrupper og bilaterale samarbeid for å øke forsvarsevnen. Det behøver ikke bety at man satser alt på EU, men europeerne må generelt samarbeide mer, sier Robin Allers.

– Donald Trump kjører på slik han gjorde da han forhandlet business-avtaler, noe han skal ha vært god på. Å skape usikkerhet hos andre, gir ham selv større handlingsrom. Nå anvender han denne taktikken i den amerikanske utenrikspolitikken. Det er liten tvil om at han er i ferd med å virvle opp en del utenrikspolitisk støv. Det kan vi alle være enige om, sier førsteamanuensis Terje Knutsen.

