Andreas (34) og Artur (37) ble vitner til brannen: – Helt forferdelig!

Onsdag morgen kommer det svært dramatiske øyevitneskildringer fra den voldsomme brannen i London.

En boligblokk på 27 etasjer i nærheten av Notting Hill i London står i full fyr, etter at det begynte å brenne natt til onsdag. Brannvesenet fikk melding om brannen rundt klokken 01.

Norske Andreas Rød og Artur Sopin bor i Holborn i London, og fra balkongen ser de deler av området hvor boligblokken ligger.

– Vi hørte først masse helikoptre og så så vi en stor røyksky og noen flammer, forteller Andreas.

Andreas og Artur bestemte seg for å gå ned for å se hva som foregikk, og synet som møtte dem var dramatisk. Ifølge brannvesenet brenner det fra andre etasje - og helt til toppen av bygningen, som ligger i nærheten av Notting Hill, vest i den britiske hovedstaden.

Da de to nordmennene kom til stedet bare få minutter etter brannen brøt ut stod blokka allerede i full fyr.

– Det var helt forferdelig. Mange mennesker strømmet til. Flere av dem kjente folk som bodde i blokka, og hadde ikke fått tak i dem. De gråt og skrek, og alle var sjokkerte, sier Artur til VG.

Mennesker fanget i blokka

Flere fortalte at de hadde sett mennesker hoppe ut fra vinduene, og flere sier de har hørt rop om hjelp fra bygningen. The Guardian melder at noen hoppet ut etter at vedkommende signaliserte SOS med en lommelykt.

– Han ropte hjelp, hjelp, men det kom ingen. Han kastet en madrass ut av vinduet. Han sto praktisk talt i flammer og hoppet, sier Hadil Alamily til avisen.

Bilder og videoer fra stedet viser hvordan blokken på 27 etasjer er fullstendig overtent.

– Det var et inferno. Jeg kan ikke si noe annet enn at dette er en tragedie, sier Andreas til VG.

OVERTENT: Bygningen som begynte å brenne natt til onsdag består av 120 leiligheter. Vitner fra stedet forteller om kaos og dramatikk. Foto: Toby Melville , Reuters

Reporteren til The Guardian melder tidlig onsdag morgen at beboere kan ses inne i leilighetene sine og at de er fanget i flammehavet, inkludert en mann som vifter med et teppe ut av vinduet.

Folk i nabolaget står utenfor i nattøyet sitt. Noen ropte til mannen med teppet at han måtte holde hodet sitt ut av vinduet. Andre skrek, og ba ham rope ut hvilken leilighet ham bodde i, slik at brannvesenet kunne finne fram til ham, skriver avisen.

Onsdag morgen kjemper over 200 brannfolk mot flammene. Bygningen består av 120 leiligheter, og flere øyenvitner har sagt at de har sett lys, som kan være lommelykter, som blinker på toppen. Dette er ikke bekreftet av London-politiet. De skriver imidlertid at «flere personer behandles for ulike skader», og at de jobber med å evakuere beboere.

Beboer George Clarke forteller at han løp ut så fort han kunne da han våknet av brannalarmen.

– Jeg står hundre meter unna og er dekket i aske. Det er hjerteskjærende, jeg har sett noen som forsøker å lyse med lommelykt fra toppen, og de kommer seg jo ikke ut, sier han til Radio 5 Live.