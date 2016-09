Spion kranglet med kona – ødela nesten for D-dagen

Dobbeltagenten Juan Pujols problemer på hjemmebane kunne fått katastrofale følger for de alliertes planer om å gå i land i Normandie på D-dagen i 1944.

Det kommer frem i flere hemmeligstemplede dokumenter som nylig ble frigitt av det britiske nasjonalarkivet, melder BBC.

Under krigen lykkes Pujol med å overbevise tyskerne om at han var en verdifull spion som matet dem med sensitiv informasjon om de alliertes bevegelser. I virkeligheten jobbet han for den britiske etterretningstjenesten MI5 – og informasjonen han ga til nazistene, var som regel feil eller uviktig.

Dobbeltagenten fikk kodenavnet Garbo av britisk etterretning, angivelig fordi britene mente hans skuespilleregenskaper matchet legenden Greta Garbo, mens tyskerne brukte kodenavnet Arabel.

Pujols viktigste bidrag under krigen skjedde i forbindelse med «Operation Fortitude», som hadde som mål å forvirre tyskerne om hvor de allierte planla å gå i land.



Kona truet med å «fortelle alt»

Flere planer ble gitt til tyskerne av Garbo, blant annet at invasjonen skulle skje i Norge, men den viktigste gikk ut på at de alliertes landgang var i Pas de Calais, som var den korteste veien over Den engelske kanal. Tyskerne gikk fem på og spredde styrkene sine flere steder i Frankrike.

I virkeligheten gikk de alliertes styrker, i første omgang bestående av 24.000 fallskjermsoldater og 156.000 infanterisoldater, i land i Normandie på D-dagen 6. juni 1944. De møtte på hard motstand og rundt 60.000 mistet livet, men operasjonen blir likevel ansett som begynnelsen på slutten på andre verdenskrig.

Dokumentene fra MI5 viser imidlertid at Pujols samlivsproblemer truet med å ødelegge den hemmelige planen om å gå i land i Normandie.

Det hektiske spionarbeidet til spanjolen hadde nemlig ført til flere voldsomme krangler med kona, som sjelden fikk lov til å gå ut på grunn av mannens spionarbeid, mislikte livet i England, savnet spansk mat og ikke minst familien hjemme i Spania, skriver The Guardian.

Dråpen som fikk begeret til å renne over, skal ha vært øyeblikket da dobbeltagenten nektet kona å dra hjem for å besøke moren sin. Araceli Pujols reaksjon var å true med å «fortelle alt» til fienden.



Saken fortsetter under bildet.

STORMET I LAND: Amerikanske soldater avbildet under D-dagen 6. juni 1944, på vei til land i Normandie, under maskingeværild fra tyske styrker. Foto: , AP

Rasende på ektemannen

I de hemmelige dokumentene som nå er frigjort, beskriver MI5-offiseren Tomas Harris øyeblikket da Pujols rasende kone konfronterte ham.

– Jeg vil ikke leve i fem minutter til med min ektemann, skal hun ha skreket til Harris, før hun la til:

– Uansett om de vil drepe meg eller ikke, så drar jeg til den spanske ambassaden.



Katastrofen ble avverget da Garbo selv foreslo å lure kona til å tro at hennes uttalelser hadde ført til at britene hadde fengslet ektemannen. I «fengselet» ble Araceli Pujol overbevist om at hun måtte støtte sin spionektemann, etter å ha møtt ham sittende i et «avhørsrom» med bind for øynene.

Saken fortsetter under bildet.

SKADET: Her er flere amerikanske soldater fra det 16. infanteriregiment som ble såret i kamper mot tyske styrker på D-dagen i Normandie. Foto: , AP

Truet med å fengsle kona

MI5s juridiske rådgiver, major Edward Cussen, kom med en klar advarsel til Pujols kone om hva som ventet, hvis hun skapte mer trøbbel for ham og britisk etterretning.

«Han minte henne på at han ikke kunne bruke tiden sin på slitsomme mennesker og sa at hvis han noensinne hørte navnet hennes bli nevnt igjen, ville han rett og slett få henne fengslet», skriver Harris i en rapport.

Etter krigen flyktet Pujol og familien til Angola, men spionen var fortsatt livredd for hevnlystne nazister. Han forfalsket sin egen død og dro senere til Venezuela, der han levde helt til sin død i 1988.



PS! Pujols innsats som dobbeltagent var så imponerende at britene tildelte ham ridderordenen MBE, i tillegg til at han i 1944 fikk den tyske militære utmerkelsen Jernkorset. Ifølge The Guardian er han trolig den eneste som noensinne har mottatt begge utmerkelser.

