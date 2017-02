Selger Hitlers telefon: «Sendte millioner til døden»

En britisk offiser tok den med hjem fra Adolf Hitlers bunker i Berlin. Nå skal nazitelefonen auksjoneres bort.

Det er den avdøde offiserens sønn Ranulf Rayner (82) som har besluttet å selge det som var Hitlers personlige telefon i perioden 1943-45, melder CNN.

Ifølge auksjonshuset Alexander Historical Auctions ble den beryktede Siemens-telefonen, som var en gave fra Wermacht til Hitler, brukt til å gi majoriteten av Hitlers ordre i krigens siste to år.

Noen få dager etter at krigen var over, besøkte Rayners far Ralph, trolig som den første ikke-russiske, den berømte førerbunkeren i Tysklands hovedstad.

– Han kunne fortsatt kjenne lukten av brent kjøtt, forteller sønnen.

Farens ordre var å etablere kontakt med de russiske styrkene som hadde erobret byen, men da han skulle hjem tilbød russerne ham å ta med seg noen suvenirer.

De ville opprinnelig gi ham den svarte telefonen som ble funnet på Eva Brauns soverom, men valget falt på førerens egen telefon.

– Han fortalte dem at rød var hans yndlingsfarge, og det var noe russerne likte å høre.

«Sendte millioner til døden»

I beskrivelsen av klenodiet, som går under hammeren senere i februar, skriver auksjonshuset at det kan argumenteres for at telefonen «er det mest ødeleggende våpenet i vår tid, og at den sendte millioner av mennesker, over hele verden, til døden».

På baksiden av den røde telefonen er Hitlers navn, en ørn og et hakekors inngravert.

Selv håper sønnen at et museum, og ikke en privatperson, kommer med det vinnende budet på auksjonen.

– Jeg vil ikke at de skal bli gjemt bort igjen. Jeg ønsker at de skal minne verden på krigens grusomheter, sier Rayner.

PERSONLIG: På baksiden av Siemens-telefonen er Hitlers navn, en ørn og et hakekors gravert inn. Foto: , Handout/Alexander Historical Auctions

Verdsatt til 2,5 millioner kroner

Rayner fikk også med seg en annen suvenir fra Hitlers bunker: En hvit porselenskulptur som forestilte en tysk gjeterhund.

Porselenhunden ble i sin tid produsert av fanger i konsentrasjonsleiren Dachau. Ifølge CNN ble den trolig gitt til Hitler som en gave fra SS-sjefen Heinrich Himmler.

Auksjonshuset har verdsatt hunden til rundt 250.000 kroner og Hitlers telefon til i underkant av 2,5 millioner kroner.



