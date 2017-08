Over 60.000 må evakueres etter funn av bombe fra andre verdenskrig

Den 1.8 tonn tunge kjempebomben ble funnet i forbindelse med bygningsarbeid i byen Frankfurt i Tyskland.

Bomben ble funnet i sentrum av byen, i et område som blant annet huser byens hovedpolitistasjon, to sykehus og Tysklands sentralbank, melder Reuters.

Myndighetene i byen opplyser at områdets over 60.000 innbyggere vil bli evakuert i minst 12 timer søndag mens arbeidet med å desarmere bomben pågår. Dette inkluderer blant annet 20 sykehjem og byens operahus.

En del av luftrommet over byen vil også holdes stengt mens desarmeringen blir gjennomført.

Desarmerte bombe: 50.000 måtte ta en pause i julefeiringen i Tyskland

Huser halvparten av Tysklands gull



Sentralbanken, som ligger mindre enn 600 meter fra stedet bomben befinner seg, huser rundt halvparten av Tysklands gullreserver og skal ha en verdi på over 70 millioner dollar. Nesten to tonn med det verdifulle metallet skal være oppbevart i hvelv under bakken.

En talsmann for sentralbanken opplyser imidlertid at banken vil opprettholde sitt normalt vakthold.

Bomben skal ha blitt sluppet over byen av britiske bombefly under andre verdenskrig, en gang mellom 1943 og 1945, og skal være skadet.

– Vi har aldri desarmert en bombe av denne størrelsen, sier desarmeringsekspert Rene Bennert til Reuters.

Desarmeringseksperter vil benytte seg av et spesialverktøy i forsøket på å skru ut sikringene festet til bomben, og Bennert forteller at å feste verktøyet er det farligste med hele desarmeringsprosessen.

Les også: Fant udetonert bombe på 250 kilo ved Dortmund-stadion

Ikke et ukjent fenomen



Funn av udetonerte bomber fra andre verdenskrig er ikke et ukjent fenomen.

Under forberedelsene til London-OL ble det oppdaget flere bomber under utbyggingen av den olympiske parken. I 2002 ble det også funnet en britisk bombe under Olympiastadion i Berlin, bare 50 meter unna Adolf Hitlers faste tilskuerplass.

I 2011 ble det også funnet en udetonert russisk bombe midt i hjertet av Tysklands hovedstad, millionbyen Berlin. Også den gangen ble bomben oppdaget i forbindelse med bygningsarbeid.

Også i Norge har det dukket opp udetonerte bomber fra andre verdenskrig, og i fjor måtte forsvaret foreta en kontrollert sprengning av en tysk flybombe som ble oppdaget på Rena.

I 2015 måtte flere boliger på Jæren i Rogaland evakueres etter at en bonde fant en 500 kilos bombe i åkeren.