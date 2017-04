Ny bok: Hitler ble tiltalt for krigsforbrytelser

Dokumenter fra FN viser at Adolf Hitler ble tiltalt som krigsforbryter før sin død – stikk i strid med tidligere antakelser.

Opplysningene kommer fram i den nye boken «Human Rights After Hitler» av den britiske akademikeren Dan Plesch.

Han har gått gjennom tidligere tilbakeholdte dokumenter fra FNs krigsforbryterkommisjon, som etterforsket forbrytelser under andre verdenskrig.

Hitler ble ifølge boken satt på kommisjonens første liste over krigsforbrytere i desember 1944.

Avgjørelsen skal først ha kommet etter omfattende diskusjoner og etter en formell siktelse fra Tsjekkoslovakia, som var okkupert av naziene under krigen.

Krigsforbryterkommisjonen ble opprettet allerede i 1943, to år før FN ble grunnlagt.

Sju tiltaler



Måneden i forveien hadde kommisjonen ifølge boken kommet fram til at Hitler kunne holdes ansvarlig for Nazi-Tysklands handlinger i okkuperte land.

Innen mars 1945, en måned før Hitlers død, hadde kommisjonen gått inn for minst sju separate tiltaler for krigsforbrytelser mot den tyske diktatoren, ifølge forfatteren.

Plesch har ledet en kampanje for å få innsyn i krigsforbryterkommisjonens arkiv.

I et dokument fra 15. desember 1944 anklager Tsjekkoslovakia Hitler og fem medlemmer av hans regjering, inkludert Rudolf Hess og Heinrich Himmler, for lovbrudd inkludert «drap og systematisk massakre-terror». En kopi av dokumentet er med i boken.

Sterke påstander

Ifølge boken beviser juridiske dokumenter, regjeringsdokumenter og intervjuer med torturofre «uten tvil» at regjeringene i USA og Storbritannia ble fortalt om Hitlers utryddelsesleire i de tidligere årene av annen verdenskrig.

Plesch hevder regjeringene visste om leirenes eksistens, men gjorde nesten ingenting for å stanse massedrapene.



De tidligste fordømmelsene av nazistenes grusomheter kom i en felles uttalelse fra tsjekkisk og polsk regjering i november 1940. Fordømmelsen fra USA, Storbritannia, Sovjet og deres allierte kom i 1942 og var ifølge forfatteren langt sterkere enn hva som er trodd hittil.

– Boken dokumenterer at ikke bare utryddelsen av jødene var fordømt offentlig av allierte, men at spesifikke detaljer om tilintetgjørelsen ble offentliggjort, som bruken av giftgass og Polen som et henrettelsessentrum, sier han.

