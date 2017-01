Mengeles levninger blir brukt i rettsmedisinsk undervisning

Doktor Mengele var kjent for sine grusomme menneskelige eksperimenter på Auschwitz-fanger. Nå brukes levningene hans til rettsmedisinsk undervisning i Brasil.

Den tyske SS-offiseren, Josef Mengele døde i en drukningsulykke i 1979 etter å ha flyktet til Sør-Amerika etter andre verdenskrig.

Til tross for at den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad var på sporet av Mengele i 1906, lyktes de ikke å spore opp den den kontroversielle legen og stille han til retten for sine krigsforbrytelser.

Ifølge Snl gikk Mengele i Auschwitz under kallenavnet «dødsengelen» fordi han bestemte hvilke fanger som skulle sendes i gasskammeret eller brukes til slavearbeid eller eksperimenter. De grufulle og fornedrende eksperimentene hadde ingen vitenskapelig verdi. Han var spesielt interessert i tvillinger, kortvokste og personer med fysiske avvik.

Da tyske myndigheter flere år etter hans død oppdaget et brev sendt til Mengeles familie som informerte om hans død, varslet de brasilianske myndigheter. Dermed ble levningene som lå gravlagt under en gravstein med navnet Wolfgang Gerhard gravd opp.

Rettsmedisiner Daniel Romero Muñoz ledet teamet som identifiserte etterlevningene av Mengele i 1985. Nå bruker han de i undervisningen ved universitetet i São Paulo.

– Mengeles liv på flukt, og mysteriene knyttet til hans oppholdssteder, er en del av det som bidrar til at levningene hans er et nyttig undervisningsverktøy, sier Munoz.

Basert på informasjon fra Mengeles krigsmappe visste de at han hadde fått en fraktur i bekkenet under en motorsykkelulykke i Auschwitz.

– Benene vil være nyttige for å lære hvordan man undersøker et individ for så å matche informasjonen med data om personen, sier Munoz til AP.

I tillegg visste de at han led av kronisk bihulebetennelse, hvilket avsløres av et lite hull i det venstre kinnbenet.

Det var et team bestående av blant annet rettsmedisinere fra Tyskland, Israel, USA og Brasil som identifiserte Mengele i 1985. Blant metodene som ble brukt var å matche bilder av kraniet med bilder av Mengele da han var i live.