Hitlers telefon solgt for 1,9 mill.

Adolf Hitler brukte sin personlige telefon til å gi dødelige kommandoer under andre verdenskrig.

Det som opprinnelig var en svart Siemens-telefon av plastmaterialet bakelitt – senere rødmalt og inngravert med Hitlers navn – ble funnet i nazilederens bunker i Berlin i 1945 etter det tyske regimets tap i krigen.

PERSONLIG: På baksiden av Siemens-telefonen er Hitlers navn, en ørn og et hakekors gravert inn. Foto: , AFP

Nå er telefon solgt for 243.000 dollar, som tilsvarer 1.989.552 kroner. Telefonen var verdsatt til snaue 2,5 millioner kroner.

Auksjonshuset Alexander Historical Auctions vil ikke røpe hvem som kjøpte den historiske gjenstanden.

I beskrivelsen av klenodiet skriver auksjonshuset at det kan argumenteres for at telefonen «er det mest ødeleggende våpenet i vår tid, og at den sendte millioner av mennesker, over hele verden, til døden».

Telefonen ble gitt til den britiske brigadesjefen Sir Ralph Rayner av russerne like etter at Tyskland kapitulerte i 1945.

Det er den avdøde offiserens sønn Ranulf Rayner (82), som besluttet å selge den.

