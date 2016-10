Hitlers barndomshjem skal rives

Hyppige besøk fra nynazister har tvunget østerrikske myndigheter til å rive det ferskengule huset.

Det var i 1889 at Adolf Hitler ble født i det helt ordinære treetasjes huset i Braunau am Inn i daværende Østerrike-Ungarn.

Ikke på mange år har bygningen båret synlige tegn til at et av tidenes mest forhatte mennesker har bodd der – utenom en mellomstor stein med innrissingen «For fred, frihet og demokrati. Aldri mer fascisme. Millioner av døde minner oss om det».

De siste årene har likevel det ubebodde huset vært gjenstand for debatt i Østerrike. Nynazister har med jevne mellomrom møtt opp for å hedre «føreren», hvilket har vekket oppsikt landet over.

UNDER KRIGEN: Slik så barndomshjemmet til Adolf Hitler ut i 1939. Foto: Wolff & Tritschler , Getty Images

Mandag denne uken, etter år mer rettslige konflikter, uttalte innenriksminister Wolfgang Sobotka at huset skal rives og erstattes med en ny bygning.

– Jeg støtter kommisjonen i at en grundig arkitektonisk fornyelse må til for å permanent hindre både gjenkjennelse og den symbolske verdien av bygningen, sier innenriksministeren.

Formålet med den nye bygningen er ikke bestemt ennå, men CNN nevner veldedighetsorganisasjoner som et mulig alternativ.

For øvrig er også flere andre bygninger med tilknytning til Hitler revet eller tatt i bruk til nye formål:

• Hitlers alpine hytte, døpt «Eagle's nest», er en kombinert restaurant og informasjonssenter. Hitler fikk bygningen som gave i anledning sin 50-årsdag.

• Kommandohytta Berghof ble ødelagt under krigen og ligger fortsatt i ruiner, ifølge CNN.

• Hitlers militære hovedkvarter i Ketrzyn i Polen, Wolf's Lair, er i dag et hotell.