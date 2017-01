Fransk magasin: Slik endte kjent naziforbryter sitt liv i Syria

En av verdens mest kjente naziforbrytere skal ha endt sitt liv med ti års fangenskap i en falleferdig og skitten kjeller i Damaskus.

Den østerrikskfødte SS-kommandøren Alois Brunner skal ha blitt 89 år og dødd i 2001, ifølge det franske magasinet Revue XXI.

Brunner regnes som en av arkitektene bak «den endelige løsningen på det jødiske problem» og var en av de nærmeste undersåttene til Adolf Eichmann, som i 1962 ble henrettet i Israel. Flere nazi-jegere har omtalt Brunner som «et monster».

– Hvis denne meldingen er riktig, er jeg ekstremt lykkelig for at han døde som en hund, at han led, sier Efraim Zuroff, direktør for Wiesenthal-senteret i Jerusalem, til det tyske nyhetsbyrået DPA, melder Frankfurter Allgemeine.

Les også: Intensiverer den siste nazi-jakten.

– Han ble behandlet ille

Ifølge Wiesenthal-senteret var Brunner ansvarlig for deportasjonen av 128.500 jøder fra Frankrike, Østerrike, Hellas og andre land til dødsleirene.

Han har aldri måttet stå til rette for sine forbrytelser, og det har vært usikkerhet om hvordan den internasjonalt ettersøkte krigsforbryteren endte sitt liv – eller om han faktisk var i live.

Nå er det tidligere syriske etterretningsoffiserer som altså forteller til det franske magasinet at Brunner led en grusom død i en kjeller der han satt fanget i ti år.

Les også: 97 år gammel naziforbryter funnet

– Han ble behandlet ille. Han skrek mye den siste tiden, og alle kunne høre det, forteller de.

Det franske magasinet skriver at Alois Brunner forble en overbevist antisemitt inntil sin død.

OPPSPORET: Det tyske ukebladet Bunte klarte å finne Alois Brunner i Syria i 1985. Her viser nazi-jegeren Serge Klarsfeld fram oppslaget. Foto: Michel Lipchitz , AP

Ble holdt skjult

Han var født i 1912, og unngikk så vidt å bli tatt av de allierte etter krigen, blant annet ved å bruke falsk identitet. Han flyktet fra Vest-Tyskland i 1954, først til Egypt, så til Syria, der han var inntil sin død.

Les også: Nazi-jegere gir strykkarakter til norsk lovverk

Han ble dømt til døden in absentia i Frankrike i 1954 – for forbrytelser mot menneskeheten. Brunner mistet ett øye og trolig flere fingre da han fikk tilsendt to brevbomber, muligens fra den israelske etterretningstjenesten.

Regimet i Damaskus vurderte i sin tid å utlevere ham til DDR, men den planen gikk i vasken da muren falt i 1989.

Det er blitt hevdet – blant annet av den kjente nazi-jegeren Serge Klarsfeld – at han arbeidet som rådgiver for den syriske regjeringen, blant annet om tortur, før han falt i unåde.

– De behandlet ham svært dårlig. Han var veldig syk. Han led og skrek mye. Han fikk frastøtende ting å spise, heter det i intervjuet i Revue XXI.

Les også: Krigskorrespondenten Clare Hollingworth er død.

Alois Brunner ble sporet opp i Damaskus i 1985 av journalister fra det tyske ukebladet Bunte, skriver Frankfurter Allgemeine.

Etter det skal han systematisk ha blitt holdt skjult av den syriske etterretningstjenesten, skriver Revue XXI.

– Mager trøst at han led slik en død

Brunner skal først ha blitt holdt i «liksom-husarrest» i et rikt strøk av Damaskus, men skal altså deretter ha blitt plassert i en kjellercelle i bygningen til kontraspionasjen i Syria.

Etter sin død ble Brunner diskret gravlagt på muslimsk vis i Damaskus, skriver det franske magasinet.

Les også: Fiasko i jakten på nazi-gulltog

– Det er en mager tørst at han led en slik død, men tross alt en trøst, sier Efraim Zuroff ved Wiesenthal-senteret til DPA.

Han håper det finnes intervjuer som Brunner har gjort med den syriske etterretningstjenesten – og som kan kaste mer lys over det han gjorde under den andre verdenskrig.

En annen nazi-jeger, Serge Klarsfeld, uttrykker overfor nyhetsbyrået AFP at han har stor tiltro til artikkelen i det franske magasinet.

Wiesenthal-senteret fjernet Brunner fra sin «most wanted»-liste i 2014, fordi de regnet med at han var død.