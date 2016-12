Desarmerte bombe – 50.000 kan gjenoppta julefeiringen i Tyskland

Midt i juleferien ble mer enn 50.000 personer evakuert fra Augsburg. Årsaken var en bombe fra andre verdenskrig.

Bomben ble funnet av bygningsarbeidere forrige uke i Augsburg. De jobbet med å lage et parkeringshus under bakken. Bomben de fant veier 1,8 tonn ifølge CNN. Det var en britisk bombe som hadde blitt sluppet over byen under andre verdenskrig.

Mandag klokken 7 kunngjorde byens offisielle Facebook-side at bomben er blitt desarmert, og at evakueringen nå er over. Dermed kan byens innbyggere gjenoppta julefeiringen i sine hjem.



Midt i julefeiringen 25. desember ble 32.000 husstander med rundt 54.000 innbyggere evakuert, slik at bomben kunne desarmeres trygt. Det ble satt opp lokaler for den evakuerte befolkningen i gymsaler og lokale skoler.

Ordfører Kurt Gribl i Augsburg takket bombeekspertene for deres innsats.

– Bomben er desarmert. Disse modige mennene er de virkelige heltene på denne historiske dagen, skrev ordføreren på Twitter.