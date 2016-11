Anne Frank-dikt solgt for over 1 million kroner

Et dikt som Anne Frank skrev før hun måtte gå i dekning under andre verdenskrig, er solgt for over 1 million kroner.

Det åtte linjer lange diktet skrev Anne Frank 28. mars 1942, kort tid før den jødiske jenta sammen med familien gikk i dekning i Amsterdam i Nederland.

Anne Frank døde av tyfus i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen i mai 1945. Da var hun 15 år. Foto: Ho , AFP

Diktet ble onsdag auksjonert bort i den nederlandske byen Haarlem. Det høyeste budet var 140.000 euro – nærmere 1,3 millioner norske kroner. Summen er tre ganger høyere enn det som var ventet.

Identiteten til kjøperen, som bød via nettet, er ikke kjent.

Anne Frank ble verdensberømt for sin dagbok, som hun skrev da hun og familien gjemte seg for nazistene. Familien ble oppdaget i 1944, og den jødiske jenta ble sendt til konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen, der hun døde vinteren 1945.

