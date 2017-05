Washington Post: Trump-rådgiver granskes i Russland-saken

En rådgiver i Det hvite hus granskes i etterforskningen av antatt samarbeid mellom Russland og Donald Trumps valgkampteam, ifølge Washington Post.

Aktørene i Russland-skandalen Michael Flynn Tidligere sikkerhetsrådgiver. Fikk sparken etter at det ble avslørt at han ikke fortalte sannheten om sine møter med Russlands USA-ambassadør. Paul Manafort Tidligere valgkampsjef for Donald Trump. Jobbet tidligere for den russiske oligarken Oleg Deripaska for å fremme russiske interesser i USA. Jeff Sessions Justisminister. Hadde to møter med Russlands ambassadør han unnlot å fortelle om da han ble grillet i Kongressen i forkant av utnevnelsen. James Comey Tidligere FBI-direktør. Ledet etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps valgkampanje og russiske myndigheter. Fikk sparken tirsdag, angivelig for håndteringen av epostskandalen rundt Hillary Clinton. Carter Page Valgkamprådgiver for Donald Trump. Etterforsket av FBI, mistenkt for å ha jobbet for Russland før valget. Jared Kushner Donald Trumps svigersønn og nære rådgiver. Måtte møte til høring for å svare for sine møter med den russiske ambassadøren. Vladimir Putin President Russland. Skal ha beordret en statlig styrt tenketank utarbeide en plan for hvordan Russland kunne påvirke presidentvalget i USA og undergrave amerikanernes tillit til valgsystemet. Sergey Kislyak Russlands ambassadør til USA. Hadde flere møter med sentrale Trump-representanter i løpet av overgangsperioden.

Avisen siterer ikke navngitte kilder med kjennskap til den strafferettslige granskingen og skriver at etterforskerne ser spesielt på en nåværende Trump-ansatt.

Det viser at granskingen har nådd de innerste regjeringskontorene, mener Washington Posts kilder, som omtaler personen som nær presidenten.

Utenlands midt i kontroversene



Fredag dro Trump og kona Melania på sin første utenlandsreise, som begynner i Saudi-Arabia. På hjemmebane etterlater presidenten seg en svulmende skandale, der det er stadig utvikling i granskingene av Trumps Russland-forbindelser.

Justisdepartementet utnevnte denne uka tidligere FBI-direktør Robert S. Mueller som spesialetterforsker med ansvar for etterforskningen av russisk innblanding i amerikansk politikk.

Benektet: Jeg ba ikke Comey avslutte etterforskningen

Mandatet innebærer videre at han kan etterforske «enhver sak som har oppstått eller som oppstår direkte fra etterforskningen». Det betyr ifølge nyhetsbyrået AP at Mueller kan etterforske Trumps sparking av FBI-sjef James Comey.

I et notat hevder den sparkede FBI-sjefen at Trump ba ha å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn. Mange mener at dette er et sterkt bevis på at presidenten har forsøkt å hindre rettens gang.

Storavis: Kalte Comey «skrulling»

I et møte med russiske myndighetspersoner i Det hvite hus denne måneden skal president Donald Trump ha sagt at det å gi «skrullingen» James Comey sparken som FBI-sjef lettet presset mot ham, skriver New York Times.



– Jeg sparket nettopp FBI-sjefen. Han var gal, en skikkelig skrulling, skal Trump ha sagt ifølge et dokument som oppsummerer møtet med russerne, ifølge avisen.

Trump-guiden: Få full oversikt over Russland-skandalen

Reuters meldte torsdag at Flynn og andre Trump-medarbeidere ved minst 18 anledninger i løpet av valgkampens siste sju måneder hadde kontakt med russiske forbindelser.

Trump ga Comey sparken tirsdag 9. mai, og presidenten uttalte i etterkant at han tenkte på «denne Russland-saken» da han tok avgjørelsen.

Fra før granskes anklagene av FBI og etterretningskomiteene i Senatet og Representantenes hus.