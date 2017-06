USA-forsker: – Hvem har lyst å hoppe inn i en slik administrasjon?

Høyresiden i amerikansk politikk vegrer seg for å jobbe for Donald Trump. Så langt har den nye administrasjonen ansatt 43 i toppolitiske stillinger, sammenlignet med Obamas 151 i samme periode.

Den omfattende Russland-etterforskningen og beskyldninger mot presidenten og hans nære medarbeidere har gjort det vanskeligere for Det hvite hus å fylle toppstillinger.

Det sier 27 personer, blant annet tidligere tjenestemenn- og kvinner, lobbyister og kandidater som Trump har forsøkt å rekruttere, til avisen Washington Post.

Forrige uke har Trump selv tvitret at også han er under etterforskning etter at han sparket FBI-direktør James Comey i mai.

Ifølge Washington Post undersøker spesialetterforsker Robert Mueller om presidenten har forsøkt å påvirke Russland-etterforskningen. Selv kaller Trump det for «den største heksejakten i amerikansk historie».

Ifølge The New York Times var forrige uke presidentens verste siden han ble sverget inn som USAs 45. president i januar.

– Det handler om politisk overlevelse

FORSKER PÅ USA-POLITIKK: NUPI-forsker Patrick Cullen følger Trump-administrasjonen tett. Han forklarer at personer på høyresiden i amerikansk politikk ikke ønsker å jobbe for Trump fordi det ikke gagner dem i fremtiden. De takker nei for å overleve i politikken, sier han. Foto: NUPI

Republikanere som har fått konkrete jobbtilbud, sier til avisen at de har takket nei til å jobbe for Trump. De forklarer det blant annet med at han har et temperament som gjør dem nervøse.

I tillegg er det flere som har spurt profesjonelle hodejegere om hvor vidt en jobb i Trump-administrasjonen vil skade karrieren deres, skriver avisen.

Patrick Cullen, seniorforsker ved NUPI, forsker på amerikansk utenrikspolitikk.

Han mener dette har vært et problem gjennom hele valgkampanjen.

– Høyt rangerte personer i de republikanske kretsene, også folk som har tjenestegjort for andre presidenter, har gått ut offentlig og sagt at de ikke vil jobbe for ham.

Men også han er tydelig på at etterforskningen har gjort det vanskeligere å rekruttere til toppstillingene:

– Altså, hvem har lyst å hoppe inn i en administrasjon som har disse anklagene mot seg? Dette handler om politisk overlevelse, ikke nødvendigvis anklagene i etterforskningen i seg selv, sier han.

Bak de forrige presidentene

Trump-administrasjonen hadde i slutten av februar over 2000 ledige stillinger å fylle, ifølge CNN.

Den nye administrasjonen har ansatt 43 personer i toppolitiske stillinger, men har den siste tiden skrudd opp hastigheten og har nå 92 kandidater inne til godkjenning av Senatet.

Likevel ligger Trump langt etter hvis man sammenligner med de tidligere presidentene.

I midten av juni 2009 hadde president Obama ansatt 151 personer til toppolitiske posisjoner. President George W. Bush hadde ansatt 130 personer.

President Trump har pekt på at dette skyldes rekordlang ventetid mellom utnevnelse og avstemming i senatet. Trump må i snitt vente 25 dager før Senatet stemmer. Obama måtte i snitt vente to dager, Bill Clinton en dag og George W. Bush 0 dager, ifølge beregninger som avisen har gjort.

– I ferd med å bli radioaktiv

En av personene som har gått ut for å fortelle om vanskelighetene for Det hvite hus er Bill Valdez, som tidligere har tjenestegjort for Energidepartementet i USA.

– Trump er i ferd med å bli radioaktiv, og det blir verre og verre, sier Valdez, som nå er president i organisasjonen Senior Executives Association, som representerer 6000 statlige toppledere.

Seniorforsker Cullen mener Russland-etterforskningen har utviklet seg og fått uante følger:

– Man skulle finne ut om Trump og hans nære allierte konspirerte med russerne i hackingen av valget. Nå klarer man ikke å bevise det, og det har utviklet seg i helt andre retninger, sier han.

Cullen peker på det dårlige forholdet mellom Trump og det republikanske partiet som et bakteppe for at mange nå takker nei til stillinger.

– Politikere som Brad Stevens og John McCain, som ofte må spille i forsvar for republikanerne, er ytterst kritiske til Trump. Man må huske på at partiet i seg selv aldri gikk ut og støttet Trump. De ønsket seg Marco Rubio, sier Cullen.

De siste dagene har det også gått rykter om at Trumps pressetalsmann Sean Spicer skal få en ny rolle i Det hvite hus, og at en ny person skal komme inn som talsperson.

Under tirsdagens pressebrifing ble han bedt om å kommentere ryktene.

– Jeg er her fortsatt. Så dere kan fortsette å ta selfiene deres, sa Spicer med et smil, før han strammet seg opp og fortsatte:

– Det er ingen hemmelighet at vi har hatt noen ledige stillinger, inkludert vår kommunikasjonsdirektør. Vi ser alltid etter muligheter for å gjøre en bedre jobb når det gjelder å formidle presidentens budskap og hans agenda. Når vi har noe konkret å fortelle, vil vi gi dere beskjed, sa han.