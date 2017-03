Ukraina vil avhøre Trumps eksrådgiver

Ukrainske myndigheter vil avhøre Donald Trumps tidligere kampanjesjef om hans tilknytning til det pro-russiske partiet til den ettersøkte eks-presidenten Viktor Janukovitsj.

GRANSKES: Både ukrainske myndigheter og opposisjonen i Kongressen ønsker å avhøre Donald Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort om hans tilknytning til Russland. Foto: AP

Ukraina skal ha bedt det amerikanske Justisdepartementet om hjelp til å få avhørt Paul Manafort om hans mulige tilknytning til Janukovitsj under opprøret i 2014 som førte til at presidenten gikk av. Janukovitsj lever i dag i eksil i Russland og er ettersøkt for høyforræderi i Ukraina.

Manafort har tidligere blitt anklaget for å ha hjulpet ukrainske myndigheter med å overføre millionbeløp til to store lobbyfirmaer i Washington i 2012.Utbetalingene skal ha vært gjennomført på en måte som tåkela at Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsjs parti forsøkte å påvirke amerikansk politikk, melder nyhetsbyrået AP.

Manafort trakk som seg som valgkampsjef i august i fjor, og ble erstattet av Steve Bannon og Kellyanne Conway.

FBI-eterforskning

Også etterretningskomiteen i den amerikanske Kongressen ønsker å kalle inn Paul Manafort for å forklare seg om eventuelle forbindelser mellom Trumps valgkampstab og Russland. FBI-direktør James Comey bekreftet mandag for første gang at sikkerhetstjenesten etterforsker påstanden om at Trumps nærmeste medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter for å få forretningsmannen valgt til amerikansk president.

– Jeg har fått lov av justisdepartementet til å bekrefte at FBI etterforsker Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget i fjor. Det inkluderer mulige forbindelser mellom individer tilknyttet Trump-kampanjen og russiske myndigheter, sa Comey under den åpne høringen i etterretningskomiteen i Representantens Hus.

Demokrat-representant Jim Himes bekrefter overfor Politico at Manafort står øverst på hans liste over personer han ønsker å avhøre i forbindelse med komiteens gransking.

– Av alle personene i og rundt Trump-kampanjen er det Manafort som har hatt det lengste og dypeste forholdet til Russland. Han har hatt noen ganske motbydelige kontakter, sier Himes.

– Ingen bevis

Manafort understreker at han ikke har blitt kontaktet av verken ukrainske eller amerikanske myndigheter og karakteriserer granskingen av ham som «et grovt forsøk på å diskreditere han og legitimiteten til presidentvalget».

Det hvite hus sendte senere mandag ut en uttalelse der det heter at det ikke finnes noe bevis på samarbeid mellom Russland og Trumps valgmedarbeidere. Samtidig gikk presidenten ut på Twitter og anklaget Demokratene for å bruke «Russland-historien» for å dekke over at de de har ført en elendig valgkamp.

Trump viste videre til en uttalelse fra USAs tidligere etterretningssjef James Clapper, som i et TV-intervju søndag tilsynelatende renvasket Trump og sa at det ikke foreligger beviser for kontakt mellom hans valgkampstab og Russland.