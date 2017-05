Tidligere fungerende justisminister Sally Yates advarte Donald Trump om at hans sikkerhetsrådgiver Michael Flynn kunne være offer for russisk utpressing.

– For å si det sånn, man ønsker ikke at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren er i en situasjon der Russland har innflytelse over ham, sa Yates da hun møtte i Senatets utenrikskomité mandag.

Yates fortalte at hun i januar hadde to møter med Det hvite hus der hun advarte mot at landets sikkerhetsrådgiver kunne være i en situasjon der han var under utpressing av Russland.

Michael Flynn trakk seg i februar etter avsløringer om hans samtaler med Russlands ambassadør i Washington, og at han skal ha løyet om dette til visepresident Mike Pence.

Lekket til media

Høringen mandag er et ledd i Senatets etterforskning om russisk innblanding i valget i fjor.

I tillegg til Yates deltok tidligere etterretningssjef James Clapper. Begge var under ed da de svarte på spørsmålene til senatorene i utenrikskomiteen.

HØRING I SENATET: USAs tidligere fungerende justisminister Sally Yates og tidligere etterretningssjef James Clapper stiller i høring i Senatets utenrikskomité om russisk innblanding i valget i fjor. Foto: Aaron P. Bernstein , Reuters

På spørsmål om hvordan informasjonen, som er klassifisert, kom til avisen Washington Post sa både Yates og Clapper at de ikke visste hvordan avisen fikk informasjonen.

Feilinformerte folket

– General Flynns underliggende oppførsel, var problematisk i seg selv, sa Yates under høringen, men gjorde det klart at det store problemet var at Russland kunne bruke informasjonen til manipulere sikkerhetsrådgiveren.

Yates fortalte at grunnen til at Justisdepartementet ble urolig var visepresident Pence gav informasjon som departementet visste at ikke var riktig.

– Visepresidenten måtte få vite at han feilinformerte det amerikanske folket, sa hun.

Hun utdypte videre at siden Justisdepartementet hadde informasjon som både russerne og Flynn visste om, men visepresidenten ikke visste, ble hun bekymret for at Flynn var i en situasjon der han kunne være under utpressing av Russland.

Obama advarte også

Senator Feinstein stilte Yates spørsmålet:

– Så du mener at Flynn har løyet til visepresidenten?

– Det er slik det ser ut ja. Pence fortalte informasjon som han hadde fått fra Flynn, som vi visste var falsk, sa Yates.

Noen timer før høringen startet meldte flere amerikanske medier at tidligere president Barack Obama skal personlig ha advart Trump mot å ansette Michael Flynn som sikkerhetsrådgiver.

Ifølge tre tjenestemenn som NBCNews har snakket med, skal Obama ha advart Trump allerede i deres første samtale som skjedde under 90 timer etter valget 8. november 2016.