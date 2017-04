Rick Perry inn i sikkerhetsrådet etter Bannon

Den tidligere presidentkandidaten er blant erstatterne til rådgiveren Stephen Bannon.

Energiminister Rick Perry og FN-ambassadør Nikki Haley går inn i USAs Nasjonale sikkerhetsråd etter at Donald Trumps nære rådgiver Stephen Bannon ble fjernet i går.

Haley og Perry blir nå «fast møtende» medlemmer av rådet, ifølge memorandumet publisert i det offentlige registeret i går, ifølge The Hill.

Perry var blant Republikanerne som kjempet om nominasjonen som presidentkandidat i 2012, men så seg nødt til å trekke seg etter flere uheldige hendelser.

Steve Bannon: Trumps mørke fyrste

Glemte departement



Blant annet skulle han i en TV-debatt liste opp de tre departementene han aktet å avskaffe dersom han kom til makten. Perry greide de to første, men det tredje hadde han rett og slett glemt.

Se opptrinnet her:

Perry identifiserte senere departementet han hadde glemt på scenen overfor ABC News: Energidepartementet han nå leder.

Han forsøkte seg også som presidentkandidat i 2016, men ble i stedet det første av de store navnene til å kaste inn håndkleet.

Rick Perry i 2011: – Åpenbart noe galt når homofile kan tjenestegjøre i militæret

Perry får altså nå selskap av FN-ambassadør Nikki Haley når de to går inn i USAs Nasjonale sikkerhetsråd. Haley ble utnenvt som USAs ambassadør til FN i januar, og var Sør-Carolinas guvernør fra 2011 frem til da.

Omstridt



Bannons stilling i Nasjonalt sikkerhetsråd vakte mye oppsikt da den ble kjent.

Trump ga Bannon fast plass samtidig som han degraderte forsvarssjefen og etterretningsdirektøren, med beskjed om at de ville bli kalt inn «når saker som ligger under deres ansvarsområder og ekspertise skal diskuteres».

Begge deler førte til krass kritikk mot den ferske presidenten.

I den nye sammensetningen av sikkerhetsrådet er forsvarssjef Joseph Dunford og etterretningsdirektør Dan Coats også tilbake i varmen.

Overfor avisen Washington Post understreker kilder i Det hvite hus at det dreier seg om en omorganisering – og at Bannon på ingen måte er degradert. Ifølge avisens kilder ble Bannon i utgangspunktet plassert i rådet for å «holde et øye med» den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.