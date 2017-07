Meningsmålinger: Laveste oppslutning om en president noensinne

Etter et halvt år i det hvite hus oppgir flere at de er misfornøyde med Trump enn at de støtter ham.

Amerikanerne er like skeptiske til Clinton.



Siden Truman ble president i 1945, har oppslutningen om alle amerikanske presidenter blitt målt ved seksmånedersmarkøren for presidentperioden. Det måles også hvor mange som oppgir at de er misfornøyde med presidenten.

Oppslutningen om Trump er i Gallups måling er nede på 39 prosent, mens hele 56 prosent er misfornøyde med ham. Støtten til presidenten er historisk lav og viser store splittelser i den amerikanske befolkningen.

Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton kommer imidlertid ikke bedre ut. Nyhetsbyrået Bloombergs meningsmåling viser at like mange er misfornøyde med henne som med Trump.

Bloombergs måling, som gir Trump 40 prosent oppslutning, gir Clinton 39 prosent oppslutning – altså lavere enn Trump.

Om tallene *Analysebyrået Gallup har gjennomført meningsmålinger med samme metodologi for hver president når de har sittet i seks måneder. *Ikke alle målingene er foretatt nøyaktig etter 180 dager, men noen få dager før eller etter. *Nyhetsbyrået Bloombergs meningsmåling viser at 40 prosent er fornøyde med Trump, mens 56 prosent er misfornøyde. *ABC/Washington Posts meningsmåling viser at 36 prosent er fornøyde, mens 58 prosent er misfornøyde.

Ekspert: Ikke overrasket



Statsviter Are Tågvold Flaten, redaktør av AmerikanskPolitikk.no og forfatter av «Sirkuset: Clinton, Trump og tidenes valgkamp» mener gjennomsnittet av målingene mildt sagt er dårlig lesning for Trump.

– En skulle tro at en nyvalgt president fra et parti med flertall i begge kamre av Kongressen ville ha noe mer å vise til etter et halvt år, men det er ikke stort, sier han.

Flaten mener Trump har fortsatt med å drive valgkamp for basen også etter fjorårets valg, noe som har bidratt til at flere av de som i begynnelsen ga Trump tid til å vise hva han kunne få til, nå vender tommelen ned.

– De nye meningsmålingene understreker at det er mye han ikke har klart å gjennomføre, som samarbeid på tvers av partilinjene i enkelte saker

Grafisk fremstilling av Gallups meningsmåling

Stor splittelse i befolkningen

Flaten påpeker at det ikke er rart såpass mange er skeptiske til Trump med utgangspunkt i alt som har skjedd det siste halvåret.

– Twitter-meldingene, Russland-høringene og innreiseforbudet har ikke akkurat bidratt til å styrke Trump-brandet. Det er ingenting i budskapet fra Trump-administrasjonen, særlig ikke fra presidenten selv, som vitner om et forsøk på å appellere bredere enn til kjernevelgerne.

Hillary Clinton kommer heller ikke godt ut i Bloomberg-målingen, der hun er hakket mer upopulær enn Trump. Med unntak av Trump var hun tidenes mest upopulære presidentkandidat ved valget i 2016.

– USA er et splittet land og hun angripes fortsatt av Trump, deler av høyresiden og på visse tider av døgnet på Fox News. For mange demokrater som ikke var entusiastiske da de stemte på henne, spiller nok det overraskende tapet mot Trump fortsatt en rolle.

Trump er selv skeptisk til meningsmålingene, selv om han mener 39 prosent oppslutning tross alt ikke er så galt:

