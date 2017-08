Joe Arpaio benådet av Trump: Den kontroversielle karrièren til «USAs tøffeste sheriff»

Han har profilert seg som nådeløs mot kriminelle og illegale innvandrere. Slik er Joe Arpaio (85).

I løpet av sine 24 år som sheriff i Maricopa County i Arizona, har Joe Arpaio blitt sterkt kritisert av både menneskerettsorganisasjoner, advokater og dommere.

Han har nektet innsatte i fengsler tre måltider om dagen, han har tvunget dem til å bo i telt under stekende sol og nektet dem tilstrekkelig legehjelp.

Joseph Michael Arpaio har kalt seg selv «USAs tøffeste sheriff», og blant andre CNN og BBC har brukt kallenavnet på mannen som skapte kontroverser omtrent fra start.

Han ble valgt til sheriff første gang i 1993, og kom inn i jobben i starten av det som i USA blir kalt «Tough on Crime»-æraen, der det å slå hardt ned på kriminalitet var en prioritet.

Første gang New York Times skrev om sheriffen var i desember 1994, da han bestemte at innsatte i fengslene han var ansvarlig for ikke lenger skulle få servert kaffe. Dette for å spare penger.

Da hadde sheriffen allerede lagt ned forbud mot sex-magasiner og sigaretter.

– Hvis noen vil ha en kopp kaffe om dagen, bør de sørge for at de ikke havner i fengsel. Fengsel er ikke Ritz-Carlton (en hotellkjede). Jeg vil ikke gjøre sånn at disse menneskene ønsker å komme tilbake hit, sa sheriffen den gang.

MYE KRITIKK: Fengsler i Maricopa County er flere ganger kritisert for svært dårlige forhold. Foto: ROBYN BECK / AFP

Brudd på rettigheter

Forbud mot kaffe er langt fra det verste som skal ha foregått i fengslene hans. I 2008 beordret en føderal dommer sheriffen om å gjøre omfattende forbedringer, etter å ha slått fast at de innsatte ikke fikk tilstrekkelig og tilpasset medisinsk hjelp, at de fikk usunn og råtten mat, og at de bodde på uhygieniske celler, ifølge New York Times.

Lokalavisen Phoenix New Times skriver også om et tilfelle der en innsatt i et av Arpaios fengsler skal ha dødd etter å ha blitt skutt med el-pistol minimum 14 ganger, bundet til en stol og fått et håndkle knyttet rundt ansiktet, som til slutt gjorde at han ble kvalt.

I tillegg presset Arpaio gjennom at alle «mugshots» – profilbilder som tas av mennesker som blir arrestert – skulle være offentlige. Han bestemte også at innsatte ikke lenger skulle få servert lunsj, og kuttet ned antall måltider som serveres i fengsel fra tre til to. Han forbød også salt og pepper i fengslene, for å spare penger, ifølge CNN.

Arpaio innførte også det som i USA kalles «gang chains» – grupper av fanger som utfører tungt arbeid mens de er lenket sammen. Praksisen ble avviklet i USA på 50-tallet, men ble innført i noen få stater på midten av 90-tallet, hvor de fleste etter kort tid valgte å avslutte praksisen igjen.

Alle, utenom Arizona og Maricopa County, hvor fanger fortsatt kan melde seg frivillig til å jobbe på denne måten. En «gulrot» for å frivillig gjøre denne typen arbeid, er at de innsatte kommer seg ut av cellen de normalt må oppholde seg på i 23 av døgnets timer, ifølge Daily Mail.

Etter en måned med hardt arbeid, får de flytte over til utendørsfengselet «Tent City», hvor de slipper å være isolert store deler av døgnet.

STØTTET TRUMP: Arpaio var en sterk støttespiller av Donald Trump under hans presidentkampanje. Her er de to avbildet sammen under et arrangement i januar 2016. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

I stekende varme

Dette var et av Arpaios aller første grep som sheriff – å bygge et utendørsfengsel bygget av telt. Fengslet kalles «Tent City» og kan huse rundt 2000 personer, ifølge The Guardian.

Forholdene her har blitt kraftig kritisert, blant annet av Amnesty International. Teltene står midt i solsteken, noe som på varme dager gjør at temperaturene under teltdukene blir ekstremt høye. I 2011 skal det ha vært registrert over 62 grader i teltene.

KJENT: «Tent City» har flere ganger blitt kritisert, blant annet for å huse innsatte på varme sommerdager. Foto: JOSHUA LOTT / REUTERS

De innsatte har tilgang på et avkjølt område med aircondition, men her har de ikke lov til å sove.

I «Tent City» må fangene gå i rosa sokker, undertøy og sandaler, samt bruke rosa håndklær. Ifølge CNN skal Joe Arpaio ha bestemt dette, med formål om å ydmyke fangene, og forhindre at de stjeler hverandres klær.

Bokselegenden Mike Tyson er blant dem som har sonet i dette fengselet. Han var der imidlertid bare én dag, i november 2007.

HUSET BOKSELEGENDE: Her er Mike Tyson avbildet sammen med Joe Arpaio under sitt opphold i «Tent City». Foto. HO / REUTERS

– Alt jeg gjør er for å sende en beskjed til alle som bor i Maricopa County, at hvis du gjør noe galt, så ender du opp i teltene, har Arpaio selv sagt om fengslet, ifølge Washington Examiner.

Fengselet skulle være en midlertidig løsning, men eksisterer fortsatt i dag. Ifølge The Guardian er det nå i ferd med å stenges.

Kalt barbarisk

I begynnelsen av 2000-tallet skal Arpaio ha rettet fokuset sitt mot illegale innvandrere, særlig fra Sør-Amerika, som ifølge The Washington Post skal ha gått hardt utover oppfølgingen av andre lovbrudd i Maricopa County.

Arpaios betjenter skal, ifølge avisen, ha arrestert hundrevis av illegale innvandrere, etter å ha inngått et samarbeid med Department of Homeland Security. Enorme ressurser ble satt inn i arbeidet med å finne og sende ut mennesker som oppholdt seg i landet ulovlig, mens annen kriminalitet måtte vike.

SKEPTISKE: Lokalavisen Phoenix New Post har kalt Joe Arpaio «kongen av Maricopa County». Foto: LAURA SEGALL / REUTERS

Ifølge Phoenix New Times, vek ikke sheriffen tilbake for å vise sitt syn på mennesker han mente ikke hadde noe med å oppholde seg i USA. En av deres tidligere skribenter skriver at Arpaio er «kongen av Maricopa County», og at «han kan gjøre hva han vil, når han vil»:

– Vi bor i to Amerika: Joe Arpaios middelalderske Maricopa County, hvor barbari styrer, og hvor våre korrupte topp-politibetjenter paraderer hundrevis av latinamerikanere gjennom gatene i lenker, som fanger tatt i en konflikt fra fallent minne. (...) Obama's Amerika stopper ved grensen til Maricopa County, skrev spaltist i Phoenix New Times, Stephen Lemons, i 2009.

Forakt for retten

Saken som til slutt endte med at Arpaio ble benådet av president Trump, startet for ti år siden, da en meksikansk mann med gyldig turistvisum ble anholdt av trafikkpoliti i Maricopa County og holdt i ni timer før han fikk forlate politistasjonen, ifølge The Washington Post.

Mannen saksøkte Arpaio og Maricopa County sheriffkontor, med påstand om at politiet drev med «racial profiling», eller raseprofilering, en praksis der noen blir mistenkt for kriminalitet eller plukket ut til politikontroller basert på fordommer om deres rase eller hudfarge.

Søksmålet utviklet seg til et gruppesøksmål på vegne av alle latinamerikanske motorister i Maricopa County. Fire år senere slo en dommer fast at Arpaio og hans kontor ikke hadde myndighet til å håndheve landets immigrasjonslover, og at ingen skulle arresteres uten konkret mistanke om at de hadde gjort en kriminell handling.

Dommeren slo fast at det å oppholde seg ulovlig i USA ikke var å regne som en kriminell handling.

I HARDT VÆR: Trump har blitt kraftig kritisert etter at han benådet den omstridte tidligere sheriffen. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Arpaio skal ha nektet å etterkomme ordren fra retten, og uttalte flere ganger til mediene at han kom til å fortsette å gjøre som han alltid hadde gjort. I 2015 fant dommer G. Murray Snow sheriffen skyldig i det som i USA kalles «sivil forakt for retten», noe som normalt innebærer en advarsel til den det gjelder.

Men ettersom dommeren var overbevist om at Arpaio heller ikke denne gangen kom til å respektere rettens pålegg om å slutte å forfølge mennesker han mistenkte for å være illegale innvandrere, refererte han umiddelbart saken til en annen dommer, med hensikt om å anklage sheriffen for «kriminell forakt for retten», som kan innebære fengselsstraff om funnet skyldig.

En alliert av Trump

Dommeren som vurderte saken, Susan R. Bolton, fant Arpaio skyldig. Domsavsigelsen skulle ha funnet sted i oktober, og det var ventet at han ville få opp til seks måneder i fengsel.

Så ble han benådet av Trump, som ifølge The Washington Post mener at Arpaio er en helt. Trump skal også ha følt ubehag ved å sette en 85 år gammel mann i fengsel.

Den tidligere sheriffen meldte seg frivillig til å gå inn i militæret som 18-åring, og har i løpet av sin karriere også jobbet som spesialagent, der jobben hans var å etterforske global narkotikakriminalitet.

ENIGE: Donald Trump skal ifølge The Washington Post se på Joe Arpaio som en helt. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Benådningen er Trumps første og har vekket sterke reaksjoner blant folk som mener den er en hån både mot minoriteter og amerikansk lov. Det er også satt spørsmålstegn ved tidspunktet presidenten valgte å offentliggjøre benådningen – mens den ekstreme orkanen «Harvey» raste over Texas.

Trump og Arpaio to har gjennom årene delt flere hjertesaker. Blant annet var de begge overbevist om at tidligere president Barack Obama ikke var født i USA, og profilerte seg sterkt ved å ville «bevise» at presidenten egentlig var født i Kenya. Arpaio skal blant annet ha sendt betjenter til Hawaii for å etterforske om det virkelig var der den tidligere presidenten ble født, ifølge The New Yorker.

Arpaio var en av dem som offentlig støttet Trump under hans presidentkampanje.