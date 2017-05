Hillary snakker ut: Tapet var et knusende og ødeleggende slag

Hillary Clinton har snakket ut etter det sviende valgnederlaget i november.

I et stort intervju med New York Magazine snakker hun om sin egen presidentkampanje, om valgnatten, om sexisme og om den sparkede FBI-sjefen James Comey. Hun tenker også høyt om viktigheten av å komme seg videre i livet:

– Glem kritikerne, glem påvirkerne, glem de ekle mennene og kvinnene. Og finn ut hvordan vi kommuniserer med folk som føler hva vi har snakket om, som vet at det er noe mye større enn meg og min kampanje. Verdiene som 66 millioner mennesker stemte for, er verdt å kjempe for, sier hun.

Om president Trumps avgjørelse om å sparke FBI-direktøren James Comey, sier Clinton:

– Forferdelig for landet



– Jeg er mindre overrasket enn jeg er bekymret. Ikke at han ikke burde vært disiplinert. Men når det er sagt, tror jeg det som foregår nå, er et forsøk på å begrave Russland-etterforskningen, og det synes jeg er forferdelig for landet vårt.

TAPTE VALGET: Hillary Clinton har gitt sitt første store intervju etter valgnederlaget i november. Bildet er tatt under et valgmøte i Cincinnati, Ohio. Foto: Klaudia Lech , VG

I intervjuet med New York Magazine beskriver hun Trumps innsettelsestale 20. januar som en svært spesiell opplevelse.

– Talen var et veldig smertefullt rop til Trumps hardcore-tilhengere om at han ikke ville forandre seg. Det var et veldig forstyrrende øyeblikk. Jeg fanget Michelle Obamas blikk, og det var som om hun tenkte: «Hva er det som skjer her»? Jeg satt ved siden av George og Laura Bush. Vi har våre politiske ulikheter, men dette var hinsides alle opplevelser noen av oss noen gang hadde hatt.

Ringte Trump - og Obama



Valgnatten måtte Clinton innse at hun tapte kampen om presidentembetet. Det beskriver hun som et knusende og ødeleggenede slag.

– Jeg tenkte bare at vi måtte komme gjennom dette med verdighet og integritet, og at det ville være god tid til å prøve å finne ut hva som gikk galt og hva vi kunne ha gjort annerledes. Men der og da måtte vi bare holde oss til ritualene. Da jeg var sikker, måtte jeg ringe Trump. Og så ville jeg ringe til Obama.

Clinton forteller videre at hun var både sint og opprørt, og skuffet fordi hun følte hun hun hadde sviktet tilhengerne sine.

PRESIDENTEN: Donald J. Trump. Foto: Thomas Nilsson , VG

Til alle som har kritisert henne for ikke å være sympatisk nok, svarer Clinton at hun alltid har forsøkt å være seg selv.

– Må være seg selv



– Man går ut og prøver å være så effektiv man kan for å presentere seg selv og demonstrere kvalifikasjonene man har for jobben, men man går alltid på en linje for hva som blir akseptert av befolkningen, og hva som ikke blir det. Det er prøve og feile.

Clinton har aldri lagt skjul på hva hun mener om Donald Trumps kvinnesyn, og det gjør hun heller ikke i intervjuet med det amerikanske magasinet:

– Da jeg flyttet fra å tjene en mann, presidenten, for så å søke den jobben alene, var jeg nok en gang sårbar overfor angrep som kommer når en kvinne kjemper for å gå videre.

Hun er ikke nådig i omtalen av sine politiske motstandere på høyresiden i amerikansk politikk.

Grådighet og hat



– Den andre siden opprettholdes av grådighet og hat og kraft og ideologi, og de slutter aldri. De står opp hver dag og ønsker å utnytte og drive agendaen sin fremover.

Til tross for at Clinton fikk færre valgmenn enn Trump, 232 mot hans 306, fikk hun mer enn to millioner flere stemmer enn Trump.

Hun mener presidentvalget på mange måter handlet om sinne, og at både Donald Trump og Bernie Saunders tjente på det.

– Ja, og jeg slo dem begge, sier hun.