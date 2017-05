Derfor måtte FBI-direktøren gå

Trumps ønske om å vri oppmerksomheten bort fra den plagsomme Russland-etterforskningen, og FBI-direktørens manglende støtte til anklagene om telefonavlytting, kan ha kostet James Comey jobben.

Sparkingen av FBI-direktør James Comey slo ned som en bombe i det politiske miljøet i Washington tirsdag. Den offisielle begrunnelsen er Comeys håndtering av den såkalte epost-skandalen rundt tidligere utenriksminister og presidentkandidat Hillary Clinton, men både opposisjonen og politiske observatører stiller åpent spørsmål ved denne versjonen.

Samtidig lekker det nå ut stadig nye opplysninger som avslører det interne spillet i Det hvite hus.

Ifølge Washington Post skal presidenten de siste ukene ha blitt stadig mer frustrert over at den pågående granskingen av kontakten mellom Trump-staben og russiske myndigheter fullstendig dominerer mediebildet rundt administrasjonen.

Denne frustrasjonen skal ha økt for hver gang FBI-direktøren kommenterte saken offentlig, ifølge kilder i Det hvite hus.

Trump rasende



Trump skal i lengre tid ha stilt spørsmål ved Comeys lojalitet. Han skal blant annet ha blitt rasende over direktørens manglende evne til å stanse de mange lekkasjene fra etterforskningen.

Forrige helg skal presidenten ha bestemt seg: Comey måtte gå.

Da han kom på jobb mandag morgen orienterte han stabssjef Reince Priebus og sjefstrateg Stephen Bannon om beslutningen. Deretter kalte han inn justisminister Jeff Sessions og visejustisminister Rod Rosenstein til et møte på Det ovale kontor. I møtet skal de to ha blitt beordret til å utforme en begrunnelse for å fjerne Comey fra stillingen.

Ville trekke seg



Brevet skal ha blitt skrevet i all hast. Allerede dagen etter offentliggjorde Trump nyheten om at FBI-direktøren hadde fått sparken, med henvisning til at han fulgte anbefalingen fra Rosenstein.

Ifølge WashingtonPost skal imidlertid visejustisministeren ha reagert kraftig på prosessen, og truet med å trekke seg.

Basert på samtaler med over 30 ulike kilder i Det hvite hus, Kongressen og Justisdepartementet, skriver avisen at Trump har blitt stadig mer fiendtlig innstilt til direktøren.

Han skal spesielt ha reagert kraftig på at FBI-direktøren nektet å bekrefte hans oppsiktsvekkende påstand om at hans forgjenger Barack Obama godkjente avlytting av Trumps telefon.

Høringen i Representantens hus, der Comey bekreftet at FBI etterforsker Russlands forsøk på å påvirke presidentvalget, skal ha økt spenningen mellom de to ytterligere.

Krever uavhengig etterforskning



Mange toppolitikere har rettet sterk kritikk mot Trumps avgjørelse om å sparke Comey, og stiller et stort spørsmålstegn ved timingen av å sparke mannen som ledet etterforskningen mot presidentens valgkampanje.

Demokratenes minoritetsleder i Senatet, Charles Schumer, sier at han mener det er liten grunn til å tro på Trumps begrunnelse. I en tale i Senatet onsdag spekulerte han også hvorvidt FBIs etterforskning begynte å komme for nærme Trump.

– Dersom det noen gang har vært omstendigheter som har berettiget en spesialetterforsker, så er det akkurat nå, sa Schumer som i likhet med en rekke andre krever en uavhengig etterforskning.