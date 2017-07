Delte meninger om Trumps nye stabssjef

Republikanerne mener den pensjonerte militærgeneralen kan ta kontroll over dramaet i Det hvite hus. Demokratene er skeptiske.

Det har ikke vært mangel på drama i Det hvite hus de siste seks månedene.

Senest onsdag kveld gikk Trumps nye kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci, «The Mooch», hardt ut mot sin egen kollega Reince Priebus og kalte ham blant annet en «jævla paranoid-schizofren» til en reporter fra The New Yorker.

Priebus, som var ansatt som Trumps stabssjef, fikk sparken fredag. Han ble erstattet av General John F. Kelly, som tiltrådte som stabssjef mandag.

Trump har lovprist den pensjonerte militærgeneralen som blir ny stabssjef, og mener han kan få orden i rekkene.

– Må redusere dramaet

Republikanere gikk søndag ut og oppfordret den nye stabssjefen til å ta kontroll over kaoset i Det hvite hus, melder Reuters.

– Han kommer til å måtte redusere dramaet, både innenfor regjeringen og lekkasjene, og bringe en form for disiplin inn i disse forholdene, sa Karl Rove til Fox News på søndag.

Han er en tidligere republikansk strateg og har vært rådgiver for George Bush.

– Han (Trump, journ.anm.) er i mye trøbbel. Denne uken var den mest turbulente i et turbulent presidentskap, fortsatte han.

Den republikanske senatoren Susan Collins uttalte også til NBC at hun tror Kelly kan bidra med orden og disiplin.

Den siste uken har vært full av nederlag for Trump-administrasjonen. Helsereformen har ikke kommet på plass, og saken om mistanken om Russland-konspirasjoner blir stadig mer komplisert.

Avhenger av om Trump underbygger eller undergraver Kelly

John Podesta, som var stabssjef under den demokratiske presidenten Bill Clinton, har rost Kelly og håper han vil kunne klare å si nei til presidenten når det er nødvendig, melder CNN.

Samtidig understreker han at Kellys innflytelse vil være avhengig av om Trump underbygger eller undergraver Kellys autoritet over de mange egenrådige karakterene som har innflytelse i Det hvite hus, som Anthony Scaramucci, Steve Bannon og Jared Kushner.

– Vil presidenten støtte (Kelly, stabssjefen.) eller vil han fortsette å ha sin dør åpen slik at alle disse karakterene kan komme og gå som de vil? Spør han på ABCs «This Week»

Trumps tidligere valgkampsjef Cory Lewandowski påpeker også at Trumps lederstil kan bli en utfordring for Kelly. For å kunne gjøre en effektiv jobb må stabssjefen klare å jobbe innenfor Trumps utradisjonelle rammer, uttalte han på NBCs «Meet the Press»

– Den som tror de kan forandre Donald Trump kjenner ikke Donald Trump, sa han.

Kaller den nye stabssjefen en ekstremist

Den demokratiske representanten Barbara Lee har på den andre siden uttrykt stor bekymring for utnevnelsen av John F. Kelly som stabssjef.

Hun er kjent for å være den eneste representanten i Kongressen som stemte mot invasjonen av Afghanistan i 2001, og er bekymret for at militæret skal få for stor innflytelse i Det hvite hus.