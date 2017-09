Bernie Sanders får økt støtte for nytt helsereform-forslag

Bernie Sanders fremmer nok en gang et forslag om offentlig finansiert helsevesen. Denne gangen er oppslutningen høyere enn før.

I 2013 fremmet Bernie Sanders, mannen som tapte nominasjonskampen om Demokratenes presidentkandidatur i 2016, et lovforslag om offentlig finansiert helsevesen.

Forslaget fikk ikke en eneste støttespiller, men i år ser det ut til at et lignende forslag får langt mer støtte i ryggen.

Han går nå inn for et lovforslag som tar sikte på helsebehandling for alle finansiert over skattesedelen og får denne gangen med seg over en fjerdedel av demokratene i Senatet.

– Gitt venstresiden livskraft



Lovforslaget innebærer at det offentlige vil dekke kostnader knyttet til sykehusopphold, medisin på resept, mental helse, tannpleie og pleie for nyfødte.

Demokrater som støtter forslaget er blant andre Elizabeth Warren og Cory Booker. En annen er Max Baucus, en av de ledende arkitektene bak Obamacare, som tidligere har vært kritisk til offentlig finansiert helsevesen.

– Det er interessant, og viser at Sanders har gitt venstresiden i USA en ny livskraft. Det er ironisk at det er en gammel mann som gjør det. Demokratene er på glid i dette spørsmålet nå, sier USA-kjenner Ole O. Moen til VG.

Forventer tøff motstand



Forslaget har likevel små sjanser til å bli vedtatt i Kongressen, og det er også flere demokrater som er skeptiske. Likevel mener Sanders at det nå er på tide med en ordentlig debatt om spørsmålet.

– Forslagene om helsereform Sanders fremmet under valgkampen er forslag demokratene lenge har ønsket, men ikke har gått inn for fordi det ikke har vært politisk grunnlag for å få det gjennom, sier Moen.

Ifølge Sanders kommer forslaget til å bli møtt med motstand fra det han kaller «de mektigste og grådigste kreftene i det amerikanske samfunnet».

– Motstanden mot dette vil være ekstraordinær. De vil bruke store summer penger for å kjempe mot osss. De vil skremme det amerikanske folk, uttaler Sanders ifølge Guardian.

Radikal omlegging



Hvis forslaget mot formodning skulle blitt vedtatt, ville det ført til en radikal omlegging av det amerikanske helsesystemet. For å dekke kostadene, må skattene bli satt opp betraktelig.

– Du kommer til å ha den samme private legen som har gått til. Du vil gå til det samme sykehuset du har gått til. Den eneste forskjellen er at i stedet for å ha forsikring - og må diskutere med forsikringsfirmaet ditt - kommer til å ha et «Medicare For All»-kort, sier Sanders om planen.

Et slikt helseforslag får økt oppslutning i USA. Avisen Guardian viser til at en undersøkelse som i 2009 antydet at 43 prosent av amerikanere støtter et slikt forslag. Ifølge en fersk undersøkelse støtter 53 prosent ideen om et offentlig finansiert helsesystem.