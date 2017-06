WASHINGTON D.C. (VG) Jeff Sessions har tatt plass i vitnestolen hos Senatets etterretningskomite. Han nekter for å ha kjennskap til samarbeid mellom Russland og Trump-kampanjen.

VGs KONTOR I WASHINGTON D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Jeg hadde ingen private møter, eller samtaler, med noen russere på Mayflower-hotellet, er noe av det første Sessions sier i sitt vitnemål.

Dermed avviser han de siste dagers påstander i amerikanske medier om at han hadde et tredje møte med den russiske ambassadøren under en tilstellning på dette hotellet i fjor.

Sessions påpeker at han i hvert fall ikke husker å ha hatt samtaler med russere den gang, men at dersom de hadde en kort samtale har den uansett ikke har vært av uetisk grad.

NB! VG følger høringen i Washington D.C., og vil oppdatere saken fortløpende.



Nekter for å ha løyet



Sessions sier videre at de to møtene han har erkjent å ha hatt med den russiske ambassadøren heller på ingen måte har vært av en uetisk art. Justisministeren mener også at han aldri løy om disse møtene under en tidligere høring i Senatet, men at spørsmålet han fikk om kontakt med russere da ble stilt på en slik måte at han ikke så det som relevant å nevne disse møtene.

Justisministeren oppfattet spørsmålet den gang dit hen at det handlet om gjentagende utveksling av informasjon mellom Trump-kampanjen og representanter fra Russland.

– Men straks en journalist spurte meg direkte om jeg hadde møtt Sergej Kisljak, så fortalte jeg om mine to møter med ham.



Kan Trump bli stilt for riksrett? Ti spørsmål og svar

Avviser konspirasjon



Sessions sier også at han, som tidlig startet å jobbe for Trump-kampanjen under valgkampen, ikke kjenner til noen som helst konspirasjon mellom Russland og Trump-kampanjen.

– Ideen om at jeg skal ha deltatt i en konspirasjon, at jeg var klar over en konspirasjon med russiske myndigheter, for å skade dette landet, som jeg har tjenestegjort med stor ære i 35 år, er å underminere integriteten av vårt demokrati. Det er en avskyelig og sjokkerende løgn, sier justisministeren.

Justisministeren bekrefter i sitt vitnemål at den sparkede FBI-direktøren James Comey i et ordinært møte med ham og stabssjefen i Justisdepartementet hadde uttrykt bekymring for protokollen i forhold til kommunikasjonen med Det hvite hus. Flere ganger ønsket Trump private samtaler med Comey, der han blant annet tok opp Russland-etterforskningen med Comey.

– Jeg svarte at jeg var enig i at det er viktig at FBI og departementet følger de retningslinjene som finnes for slik kontakt. Comey var en svært erfaren tjenestemann, og jeg hadde tillit til at han forsto hvilke begrensinger som ligger i kontakten med Det hvite hus, spesielt når det gjelder pågående etterforskninger, forklarer Sessions.

Kommer etter Comey-høring



Høringen med justisministeren kommer mindre enn en uke etter at Comey, leverte et knusende vitnemål mot president Donald Trump i den samme komiteen. I høringen hevdet Comey at presidenten hadde bedt ham om å droppe videre etterforskning av hans egen sikkerhetsrådgiver.

Les om Comey-høringen her: Fryktet Trump ville lyve

TRIO: President Donald Trump, tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som ble sparket av Trump fordi han ikke hadde vært ærlig om sin kontakt med russerne og tidligere FBI-direktør James Comey. Også sistnevnte ble sparket av Trump. Foto: Nicholas Kamm Mandel Ngan , AFP

Samtidig antydet han at det finnes flere bevis for «problematisk» kontakt mellom justisministeren og russiske myndigheter enn det som har vært kjent til nå.

I vår var justisministeren i hardt vær etter at Washington Post avslørte at Sessions to ganger i løpet av 2016 møtte Russlands ambassadør Sergej Kislyak. Under en høring i Senatet, før Sessions ble innsatt som justisminister, unnlot han å opplyse om disse møtene. I dag har han altså forklart hvorfor.

Bilde vekker oppsikt: Trump hilser på mannen i sentrum for Russland-mistankene

Inhabil



Kort tid etter at artikkelen ble publisert sa Sessions at han ville holde seg unna den pågående etterforskningen av mulig russisk innblanding i det amerikanske valget, og erklærte seg inhabil.

Les også: Trump angrep Comey på Twitter

Nye rapporter har altså hevdet at han har hatt et tredje møte, som han heller ikke tidligere har fortalt om, men dette avviser Sessions i dagens høring. Der forklarer han også at han ikke erklærte seg inhabil fordi det skulle være snakk om at han kunne ha gjort noe galt.

– Jeg følte at jeg som leder av Justisdepartementet måtte erklære meg inhabil i etterforskningen siden jeg også hadde jobbet for Trump-kampanjen, sier Sessions.

Amerikanske medier skriver i dag at en nær venn av Donald Trump har antydet at presidenten bør sparke spesialetterforsker Robert Mueller, som for tiden undersøker om det faktisk var kontakt mellom russerne og Trump-kampanjen, og hva denne kontakten eventuelt besod av. På spørsmål fra etterretningskomiteens nestleder, Mark Warner (D) sier Sessions at han har tillit til at Mueller vil gjøre en god jobb.