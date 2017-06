Amerikansk krigsskip krasjet utenfor Japan - syv savnet

Syv amerikanere er savnet og to skadede er evakuert etter at marineskipet krasjet med et handelsskip.

USS Fitzgerald skal ha tatt inn vann flere steder og har synlige skader på den ene langsiden etter ulykken, som skjedde sørvest for Yokosuka ved 02.30-tiden lokal tid.

Den amerikanske marinen bekrefter natt til lørdag norsk tid at to amerikanere får behandling på sykehus etter å ha blitt evakuert fra skipet.

I en uttalelse skriver de at den kommanderende offiseren er blant de to, og at hans tilstand er stabil. Tilstanden til den andre er foreløpig ukjent.

Det er flere andre skadede som fortsatt er om bord på skipet, og deres situasjon blir vurdert fortløpende. Syv amerikanere er savnet, og med bistand fra den japanske kystvakten pågår det nå et storstilt søk etter disse.

OGSÅ SKADET: Det filippinske konteinerskipet ACX Crystal har synlige skader i fronten etter sammenstøtet med et amerikansk marineskip. Foto: Kyodo , Reuters

Samtidig lever familie og venner i uvisshet om deres kjære er blant de savnede.

– Selvfølgelige er vi nervøse og redde. Vi bare ber, sier Alabama-kvinnen Rita Schrimsher til AP.

Hun forteller at barnebarnet på 23 år er ombord på skipet, og at de sist hadde kontakt via Facebook onsdag.

Marineskipet kjører for eget maskin, men både japanske og amerikanske myndigheter bistår med fly, båter og helikoptre dersom det skulle trenge assistanse.

Ulykken skjedde omtrent 56 nautiske mil fra Yokosuka, hvor skipet normalt er stasjonert. Det andre skipet, et filippinsk konteinerskip som går under navnet ACX Crystal, fikk også skader etter sammenstøtet.

Her er det imidlertid ikke meldt om skadede eller savnede.