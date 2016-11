Amerikanere drept i angrep mot base i Afghanistan

Fire amerikanere ble drept og 16 såret i et antatt selvmordsangrep inne i USAs største militærbase i Afghanistan, bekrefter forsvarsminister Ash Carter.

To soldater og to andre personer som jobbet for det amerikanske forsvaret, ble drept, opplyser forsvarsministeren i uttalelse et halvt døgn etter at angrepet fant sted.

Carter kondolerer til ofrenes familier og sier anslaget «tilsynelatende ble utført av en selvmordsbomber».

16 amerikanske soldater og én polsk soldat fra den amerikanskledede NATO-styrken ble såret.

Afghanske tjenestemenn opplyste tidligere at det var en selvmordsbomber fra Taliban som sprengte seg selv ved en kantine inne i basen, som ligger i nærheten av Kabul.

Etterforskning

Det er første gang i den tungt bevoktede amerikanske militærforlegningens historie at et angrep har skjedd inne i selve basen, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Beskyttelse av styrkene er alltid høyeste prioritet for oss i Afghanistan, og vi kommer til å etterforske denne tragedien for å avklare hvilke tiltak vi kan iverksette for å forbedre den, sier Carter.

Bagram er den største amerikanske militærforlegningen i Afghanistan. USA har fortsatt rundt 10.000 soldater i landet i forbindelse med NATO-operasjonen Support, som også Norge deltar i.

ANGREP: USAs største militærbase i Afghanistan har blitt angrepet flere ganger. På bilde et amerikansk F-16 fly på flyplassen i Bagram-provinsen. Foto: Josh Smith, Reuters

Taliban

NATO opplyste tidligere at Bagram-basen i provinsen Parwan ble rammet av en eksplosjon.

– Vårt personell behandler sårede, og vi gransker hendelsen, het det i en kort uttalelse fra NATO lørdag formiddag.

Eksplosjon skjedde like etter klokken 5.30 lørdag. Waheed Sediqi, talsmann for guvernøren i provinsen Parwan, sier at gjerningsmannen var afghansk og ansatt ved basen.

Talibans talsmann Zabihullah Mujahid opplyser på Twitter at gruppen påtar seg ansvaret for selvmordsangrepet.

Forverret

To år etter at NATO og Norge formelt avsluttet sitt kampoppdrag i landet, er sikkerhetssituasjonen blitt stadig verre.

Taliban angrepet Bagram-basen en rekke ganger tidligere. I desember i fjor ble seks amerikanske soldater drept av en selvmordsbomber på motorsykkel om lag 10 kilometer unna basen.

Torsdag ble seks sivile drept og over hundre såret da en selvmordsbomber kjørte en varebil med eksplosiver inn i det tyske konsulatet i byen Mazar-i-Sharif nord i landet. Taliban uttalte at angrepet var hevn for sivile som ble drept i et amerikansk luftangrep i provinsen Kunduz forrige uke.

Over 30 sivile drept ble drept i angrepet, som både FN og Pentagon har iverksatt gransking av. (©NTB)