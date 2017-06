Mensa i Sverige ringt ned etter fyllefest

Interessen for å bli medlem i Mensa Sverige har skutt i været etter IQ-organisasjonens mye omtale av medlemmenes fyllefest i Eskilstuna i helgen.

Medlemmene, som må ha scoret over 131 i IQ på en egen test for å få være med, ble omtalt som idioter etter at politiet og vektere lørdag måtte rykke ut for å stanse årsfesten deres.

Fikk du med deg? Linni Meister slår i bordet med IQ-resultater

Nå opplyser Mensa at flere av deres kommende IQ-tester er fullbooket, og antall bestillinger har økt fra 3,5 til 25 per døgn, skriver Eskilstuna-Kuriren.

– Det er ganske logisk: Er man synlig i pressen, så får man mer oppmerksomhet. Flere leser om oss og våger å ta steget og søke. Oppmerksomhet er bra, men det her er en veldig trist måte å få oppmerksomhet på, sier talsperson Jenny Åkerman i Mensa.

Les også: Forskning: Menn tåler ikke mer alkohol enn kvinner

Lørdag feiret Mensa-medlemmene, angivelig blant landets 2 prosent smarteste innbyggere, at deres fire dager lange årstreff i Eskilstuna var over.

Politiet ble tilkalt fordi deltakerne drakk sprit i korridorene, brøt seg inn i et konferanselokale og holdt en høylytt fest på hotelltaket etter hovedfesten og spilte trommer klokka fire om natten.

Husker du? Mensa-leder trodde han var lur - måtte i fengsel

Åkerman påpeker at det er hyggelig med nye medlemmer, men om man er ute etter hard festing, så er ikke medlemskap i Mensa måten å gjøre det på.