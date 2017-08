Kvinneprotest på stranden i Algerie: Bikini mot burkini

ISTANBUL (VG) Tusenvis av kvinner i Algerie støtter en kampanje for bruk av bikini på stranden, som en protest mot konservative islamister.

Det er blitt omtalt som «bikini-revolusjonen», men det er ikke noe forbud mot bruk av bikini på badestrender i Algerie. Tvert imot har dette tidligere vært ganske vanlig. Det er motstykket, det heldekkende badetøyet burkini, som er en relativt sett nykommer i algeriske farvann.

Men å gå tildekket på stranden er nå blitt så utbredt at 27 år gamle Sara i kystbyen Annaba denne sommeren har satt i gang en protestgruppe på Facebook, som har fått over 5000 medlemmer, og som er blitt en nyhetssak både nasjonalt i Algerie, samt i Frankrike og England.

Les også: Norske Laial og Maryam: Derfor vil vi bruke burkini

MER TILDEKKET: Det er blitt vanligere at kvinner i Algerie går slik på stranden. Dette bildet ble tatt i august 2016, da det pågikk en debatt om hva slags badetøy som skulle tillates på strender i den tidligere kolonimakten Frankrike. Foto: Ryad Kramdi , AFP

Sara har fortalt regionavisen Le Provincial at hun dannet gruppen etter at hun ikke våget å gå i bikini da hun og familien skulle til stranden for å feire at fastemåneden ramadan var over. Hun så rundt seg og innså at hun var den eneste som ville bade uten å være tildekket.

I forkant hadde det vært mye oppmerksomhet om en nettkampanje der konservative islamister la ut bilder av kvinner i todelt badetøy, og hevdet at dette gikk mot verdinormen i Algerie, skriver The Independent.

Warda, en av dem som har deltatt i protesten, forteller at det er borgerkrigen i Algerie som har satt sine spor, noe hun mener merkes i økende fokus på islamske tradisjoner.

– Islamistene kom ikke til makten, men samfunnet er blitt islamisert. De to-tre siste årene er det blitt vanskeligere å dra til stranden. Vi opplever å være de eneste i bikini, selv om vi alltid var i flertall før, sier, forteller Warda i en sak publisert av FranceInfo.

– Det algeriske samfunnet er ikke overveiende islamistisk. Men de skaper mer støy, så målet er å vise at venstresiden, demokrater, sekulære, og spesielt kvinner, ikke lar seg presse, sier Hamila, en annen av støttespillerne.

MER UVANLIG: En kvinne i bikini i Marina Palm Beach i Algiers i fjor sommer, da det raste en debatt om bruk av «burkini» i Frankrike. Foto: Ryad Kramdi , AFP

Lokale medier i Algerie skriver at også kvinner som selv velger å bruke heldekkende burkini er blitt støttemedlemmer av Facebook-gruppen, og oppfordrer andre kvinner til å bruke bikini dersom de ønsker det.

Algerie opplevde fra 1991 til 2002 en svært blodig borgerkrig, etter at det islamistiske partiet FIS overraskende hadde vunnet valget, og hæren grep inn for å stanse dem.

Islamistene gikk til slutt tapende ut av krigen, men konservative tolkninger av islam har like fullt vært på fremmarsj i årene siden, ettersom regimet har lagt seg tettere opp mot islamistene politisk.

Les VG-reportasjen: Slik så det ut på Statoil-basen etter islamistenes terrorangrep

SIDE OM SIDE: Dette bildet er fra sommeren 2003, kort tid etter at borgerkrigen i Algeria var over, og er tatt på stranden Palm Beach Club i hovedstaden Algiers. Foto: Zohra Bensemra , Reuters

PS: I fjor raste det en heftig debatt i Frankrike om bruk av burkini - flere franske byer vedtok å forby bruk av det heldekkende badetøyet, men til slutt vedtok den franske grunnlovsdomstolen at dette ikke kunne gjøres.

Les reportasjen: Muslimsk småbarnsmor om burkini-forbud: – Det føles som om vi er på vei mot apartheid