Øst-Aleppo: Livet i en ødelagt by

ALEPPO (VG) I ruinene av sine hjem, forsøker innbyggerne i Øst-Aleppo å finne tilbake til livet.

Sett innenfra er det en ganske vanlig fredagsettermiddag i en arabisk by: Det er fridag og Muhamed Hariri (40) røyker vannpipe med sin svigerfar Jamal Jahkne (55) etter fredagsbønnen.

Men går man ut på balkongen ser man at nabobygget de kikker bort på er lagt i grus, og halvparten av balkongen de selv sitter på er ødelagt. Døren inn til leiligheten er et gapende hull.

– De siste ukene i november, da kampene ble for intense, måtte vi flykte. Men ellers holdt vi ut her, forteller Muhamed.

– Det var som om Aleppo over natten ble til at annet sted da kampene begynte. Hver natt fryktet vi at det kunne komme granatangrep, eller bomber, eller at krigerne tok seg inn i huset vårt, forteller hans kone Mervat (30), som ikke vil bli tatt bilde av.

– Vi la oss til å sove uten å vite om vi kom til å våkne neste morgen, fortsetter hun.

VANNPIPE: Muhamed Hariri (49) røyker vannpipe med svigerfar Jamal Jahkne (55), mens sønnen Abdallah titter frem. De var blant de heldige som ikke fikk ødelagt leiligheten sin. Flesteparten av de andre leilighetene rundt dem er ødelagt. Foto: HARALD HENDEN , VG

En smadret, men yrende by

Vi ber om å få komme inn til familien under et besøk i nabolaget Alshaar i Øst-Aleppo. Her er omtrent hvert eneste bygg enten totalt eller delvis smadret.

Veggene som fortsatt står er pepret med kulehull, noen steder stikker armeringsjern ut av betongen som forkrøplede skjeletter. Flere steder i veien er det digre kratre etter granatnedslag.

Likevel yrer det av folkeliv i gatene. Gjenoppbyggingen er i gang, og livet vender sakte, men sikkert tilbake til byen som er blitt selve symbolet på den blodige borgerkrigen i Syria.

VG har med en tolk fra informasjonsministeriet i Damaskus, en forutsetning for at vi fikk pressevisum til å besøke Syria. Vi må også ha med en ansatt fra de lokale myndighetene.

Det betyr at vi ikke kan jobbe like selvstendig som vi ville ha valgt, og det er heller ikke lett å vite om folk svarer det som er forventet av dem, eller forteller det de virkelig har på hjertet.

Men den lokale påpasseren blir raskt lei av å følge etter VGs fotograf, vi kan selv bestemme hvem vi vil snakke med. Inntrykket er at folk svarer fritt.

HOLDT SEG INNENDØRS: Muhamed Hariri, sønnene Abdallah og Yousef, og moren Mervat, forteller at de nesten ikke turte å gå ut mens kampene raste i Øst-Aleppo. Foto: HARALD HENDEN , VG

– Alt var løgner

De som har overlevd her har tilsynelatende lite til overs for opprørskrigerne som kjempet mot regjeringshæren. Det gjelder i hvert fall for krigerne som tilhørte al-Qaida tilknyttede al-Nusra Fronten, som i stor grad kontrollerte Øst-Aleppo de siste årene.

– Da kampene begynte fortalte krigerne at de var kommet for å frigjøre oss, og at de skulle beskytte oss. Men gjennom fem år så vi at alt var løgner. Vi ble fanget i kryssilden, og kunne nesten ikke gå ut, forteller Muhamed.

– Det verste er at barnas ambisjoner og drømmer har måttet lide, sier kona.

Det blir vanskelig å begynne på skolen igjen, forklarer eldstedatter Fatima (14), mens faren stolt viser frem tegningene som to år yngre Rana har laget.

De to sønnene, Abdallah (10) og Yousef (7) forteller smilende at de nå kan spille fotball og sykle igjen. Men det er ingen tvil om at livet i gaten Aldakak, der familien bor, fortsatt vil være meget vanskelig i lang, lang tid fremover.

SKADER I BEINA: Muhamed Assaf (22) sitter på restene av en delvis ødelagt balkong, med utsikt mot ødelagte nabobygg. Han har skader i begge beina etter bombardementet i Øst-Aleppo. Foto: HARALD HENDEN , VG

Mistet sønnen i bombeangrep

Da vi kommer ut fra Muhameds hjem, kommer Ahmad Assaf (49) bort og insisterer på at vi skal bli med ham hjem til seg. Han tar oss med ut på nok en ødelagt balkong, der hans sønn Muhamed (22) sitter med skader i begge bein.

Metallsplinter fra der det ene beinet er forsøkt satt sammen igjen, stikker ut av en bandasje som er gul av stivnet sårveske.

– Han har fått én operasjon, men trenger en til. Jeg har mistet min andre sønn, og det eneste jeg vil er at Muhamed skal kunne gå igjen.

Ahmad forteller at eldstesønnen Abdu døde da han var 23 år gammel i fjor. Sønnen var soldat i den syriske regjeringshæren, ble tatt til fange nær IS-styrte Raqqa og senere solgt som gissel til islamistkrigere inne i Øst-Aleppo.

Da faren kjøpte ham fri ble han selv holdt som fange og banket opp i flere dager, fordi han bare hadde en tiendedel av summen de først krevde.

Bare to måneder etter at far og sønn begge var frie, ble huset deres truffet i et bombeangrep. Det var da Muhamed brakk beina og Abdu mistet livet.

– Jeg skulle ønske det var jeg som hadde dødd i stedet for Abdu, forteller Muhamed med blanke øyne.

KEBABKOKKER: Muhamed Ali (36) og faren Muhamed Kher har gjenåpnet kebabgrillen i nabolaget Alshaar. Foto: HARALD HENDEN , VG

Ingen Assad-kritikk å spore

Til tross for alle tragediene folk har opplevd her under beleiringen og bombarderingen av Øst-Aleppo, finner vi ingen som vil uttale seg kritisk om regjeringshæren.

Familiene til dem som ville kjempe videre lot seg evakuere til opprørskontrollerte Idlib, får vi oppgitt som grunn av den lokale påpasseren.

Hun kaller konsekvent alle opprørsgruppene, både de ytterliggående som al-Nusra og mer moderate grupper som Free Syrian Army, for «the terrorists».

Muhamed Kher (60), som har gjenåpnet sin kebab-butikk i hovedgaten sammen med sønnen Muhamed Ali (36), skrur av det bråkete dieselaggregatet for å fortelle VG hvordan han har opplevd «frigjøringen» av Øst-Aleppo.

– Krigerne som kjempet her ville at vi skulle frykte og hate sjiamuslimer. Men selv om jeg er sunnimuslim, så innså jeg at krigerne var løgnere. Derfor ønsker vi regjeringssoldatene velkommen.

– Men hva tenker du om russerne, som bombet dette området?

– Vi ble holdt her som menneskelige skjold, så de gjorde det de måtte. Jeg har bare ett spørsmål til regjeringshæren og russerne: Hvorfor ventet dere så lenge?

BLE IGJEN: Aisha Daba (45) valgte å bli værende i hjemmet i gamlebyen gjennom hele krigen. Sønnen Bashis (12) til venstre, nabogutten Ahmad (8) til høyre. Foto: HARALD HENDEN , VG

– Gud må aldri tilgi dem

I gamlebyen i Øst-Aleppo, der de materielle skadene er overveldende, finnes også små smug som Altbahk-gaten. Der står de fleste bygningene mer eller mindre oppreist.

I et hus som ser urørt ut fra utsiden, men der det viser seg at taket er sprengt og halve stuen er borte, forteller Aisha Daba (45) at hun og mannen ikke flyktet før i begynnelsen av desember, og at de vendte tilbake etter bare en uke.

De vet ikke nøyaktig hvordan huset deres ble rammet i det tidsrommet, men eiendelene deres er borte. Nå bor de hos naboen.

– Gud må aldri tilgi dem som førte krigen med seg. Vi har bodd her i tyve år, og mannen min ville heller dø enn å dra fra vårt hjem, forteller hun.

Litt lenger bort i gamlebyen ligger den verdenskjente Ummayadah-moskeen i ruiner. I en av de ytre veggen er det et rundt hull som en skarpskytter har brukt, med en liten plattform støttet opp av sandsekker. Over alt er det spor etter harde kamper. Utenfor er det satt opp en enorm plakat av Syrias president Bashar al-Assad.

Ali Mohamed (65), som selv bor i Vest-Aleppo, pleide jevnlig å be her før borgerkrigens herjinger.

– Det er trist å se slike ødeleggelser på et hellig og historisk sted som dette, sier han.

Mange besøkende fra Vest-Aleppo har kommet for å se på ødeleggelsene. For flere av dem er det en spennende utflukt, men for Mouhamad Naman Shmaa (75) er det tungt:

– Jeg skulle ønske jeg var blind, så jeg slapp å se dette, utbryter han da han besøker sin ødelagte teppebutikk for første gang på snart fem år.

– Bare gud vet om det kan bli butikk her igjen, men jeg tror ikke det går, sier Mouhamad, før sønnen Yehia (40) bryter inn:

– Alle skal bidra. Vi skal bygge området opp igjen, sier han.