Ambassadørdrapet: Politimannen ble skutt i beinet - fortsatte å skyte

Mannen som skjøt og drepte Russlands ambassadør til Tyrkia ble selv skadeskutt av to betjenter fra trafikkpolitiet. Da skiftet han magasin på våpenet og fortsatte å skyte rundt seg.

Det skriver den tyrkiske storavisen Hurriyet. Etterforskningen har avdekket at de første politibetjentene på åstedet var to trafikkbetjenter som var på jobb like ved åstedet.

Russlands ambassadør Andrej Karlov ble skutt og drept tirsdag kveld da han åpnet en fotoutstilling med bilder fra Russland og snakket varmt om landet sitt. Plutselig ble han skutt i ryggen av den dresskledde unge mannen som stod bak ham. Drapsmannen var en tyrkisk politimann som selv ble drept av politiet.

Myndighetene var raskt ute med å legge skylden på den opposisjonelle Gülenbevegelsen og støvsuger nå politimannens forhistorie for å finne bevis som kan knytte ham til president Erdogans erkefiende.

Fethulla Gülen som lever i eksil i USA, har avvist enhver tilknytning til ambassadørdrapet.

Dramatiske bilder: Her har han akkurat skutt den russiske ambassadøren

Spekulerer i al-Nusra



22-åringen ropte ut «Allahu Akbar» - «Gud er stor» rett før han skjøt ambassadøren i ryggen.

Deretter skal han ropt på tyrkisk: «Ikke glem Aleppo! Ikke glem Syria! Bare døden kan ta meg herfra. Alle som er involverte i denne lidelsen vil betale prisen.»



Før han skutt og drept av tyrkiske spesialstyrker, ropte Altıntaş på arabisk: «Vi er de som sverget troskap til Mohammed om å gjennomføre jihad!»

Dette er ord som knyttes til al-Nusra fronten, enkelte medier kaller ordene for frontens uoffisielle hymne. al-Nusra var al Qaedas syriske fløy helt til gruppen brøt ut i sommer. al-Nusra har kjempet sammen med flere opprørsgrupper i Syria, blant annet i Aleppo.

Skiftet magasin



Det var betjenter fra trafikkpolitiet i Ankara som først responderte på nødmeldingen fra galleriet midt i ambassadestrøket i Tyrkias hovedstad. Trafikkbetjentene skal ha skutt drapsmannen Mevlüt Mert Altıntaş i beinet klokken 19.32, fem minutter etter at de ankom galleriet. Da lå allerede Russlands ambassadør Andrej Karlov skutt og drept på gulvet.

Hurriyet skriver at etterforskningen har avdekket at drapsmannen som selv var politimann, etter å ha blitt truffet av skudd, skiftet magasinet i våpenet og fortsatte å skyte.

FARVEL: Kisten med den drepte ambassadøren Andrej Karlov ble hedret i en seremoni på Esenboga-flyplassen før han ble sendt hjem til begravelsesseremoni i Moskva. Foto: Adem Altan , AFP

Spesialstyrker fra politiet ankom kort tid etter og klokken 19.40 ble drapsmannen truffet av skudd i nakkeregionen. To minutter etter var han død.

Totalt skal 11 personer ha blitt bragt inn av politiet i forbindelse med etterforskningen. Det tyrkiske regimet var tidlig ute med å legge skylden for ambassadørdrapet på den opposisjonelle Gülen-bevegelsen. En av dem som har vært tatt inn til avhør skal være drapsmannens onkel. Han skal ha jobbet på en skole som er stengt av myndighetene som mistenker ansatte for å være tilhengere av president Erdogans erkefiende Fetuhullah Gülen. Han lever i eksil i Pennsylvania, USA og er krevd utlevert av Erdogan.

Les også: Ambassadørens siste ord

Drapsmannens onkel er avhørt og løslatt, skriver Hurriyet.

Jobbet med presidentens sikkerhet



Drapsmannen Mevlüt Mert Altıntaş mobiltelefon gjennomsøkes for alle forbindelser 22-åringen kan ha hatt mot oposisjonelle. Erdogan-regimet har drevet en storstilt utrensking etter kuppforsøket 15.juli og blant annet stengt en rekke medier og skoler.

I forbindelse med drapet skal totalt elleve personer ha blitt tatt inn av politiet. Flere er drapsmannens nærmeste familie, men også flere polititjenestemenn har blitt avhørt.

Les: Midtøsten. En guide til kaoset

Etterforskningen skal ha vist at drapsmannen Mevlüt Mert Altıntaş var involvert i etterforskning mot oposisjonelle i 2015. Han skal også ha jobbet med sikkerheten til president Recep Tayyip Erdogan i Ankara ved åtte anledninger etter sommerens kuppforsøk. Opplysningene skal i følge Hurriyet ha blitt mottatt med forferdelse.

Den russiske ambassadøren gravlegges i dag, torsdag. NTB melder at Russlands president vil være til stede under seremonien.