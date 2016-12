Aleppo - en lang, blodig historie i korte trekk

I flere tusen år ha ulike hærstyrker forsøkt å kontrollere Aleppo.

Mongolene, korsfarerne og ottomanerne har alle kjempet om makten i en av verdens eldste byer:

* Aleppo er en av verdens eldste befolkede byer. Byen ble for første gang nevnt i en egyptisk tekst 2000 år før Jesus.

* Byen ble politisk sentral 1800 år før Kristus, som hovedstad i Yamkhad-kongeriket.

* Siden ble byen sentral i det hellenistiske rike og en nøkkelby for handel mellom Middelhavet og land lenger øst, langs den såkalte Silkeveien. Byen falt til slutt under Romerrikets kontroll, og ble igjen en sentral handelsplass under det Byzantinske riket.

* I 636 e.kr, fire år etter Profeten Mohammeds død, ble Aleppo erobret av arabiske muslimer. 80 år senere ble den «Den store moskeen» i byen bygget. Den er svært berømt.

* I det 10. århundre ble byen hovedstad i det nord-syriske Hamdani-dynastiet, men det brøt raskt ut krig da byzantinerne, korsfarerne, og andre grupperinger kjempet om makten i byen.

STOLT HISTORIE: Citadellet i Aleppo, slik byen så ut i 1910. Foto: Mary Evans Picture

* I det 13. århundret, under styre av Ayyubid-dynastiet, oppsto det fred og byen blomstret opp økonomisk.

* I 1260 ble Aleppo erobret av Mongolene. Byen led under pestutbrudd og ytterligere konflikt.

* I 1516 ble byen underlagt på nytt: Denne gangen av Det osmanske riket helt frem til riket kollapset under Den første verdenskrig.

* Da Det osmanske riket gikk i oppløsning og Syria ble et mandatområde under Folkeforbundet, administrert av Frankrike, ble den største delen av provinsen inkludert i Syria, en mindre del tillagt Tyrkia.

* Etter at den syriske staten ble selvstendig, konkurrerte byen lenge om hovedstadstatus med dagens hovedstad Damaskus. Byen vokste fra om lag 300.000 innbyggere til 2,3 millioner, som var innbyggertallet før krigen brøt ut.

MASSEDRAP: Dette bildet ble sluppet i 1919 av Armenias nasjonalarkiv, og skal vise armenske ofre for det osmanske rikets massakre mot armenere i Aleppo rundt 1915. Ifølge armenske historikere ble opp mot 1,5 millioner armenere drept i massakrer i årene 1915-1923. Den armenske befolkningen ble spredt over mange land etter massakrene. Foto: Ho , AP

NÅVÆRENDE KRIG

* Da anti-regime-demonstrasjoner brøt ut i mars 2011, klarte regimet først å holde Aleppo rolig med trusler om brutale represalier mot de som valgte å snakke åpent mot regimet.

* I februar 2012 kom konflikten til Aleppo, da militæretterretningen i byen ble rammet av en bombe. Deretter, sommeren 2012, begynte gatekampene mellom væpnede opprørere og regjeringsstyrkene. Kampene pågikk til og med i den historiske gamlebyen, som er på UNESCOs verdensarvliste.

* Kampene ble fort en utmattelseskrig, der ingen av sidene klarte å få overtaket.

* Siden 2013 har regjeringsstyrkene gjennomført en svært dødelig bombekampanje fra luften. Tønnebomber er svært mye brukt, tusenvis av sivile er drept.

HER STARTET DET: Bykrigen kom til Aleppo sommeren 2012. Her er en opprører i Den frie syriske arme fotografert i august 2012. Siden ble opposisjonen splittet. Ekstremistgrupper kom også til. Foto: James Lawler Duggan , AFP

* I 2015 ble situasjonen for de sivile i byen beskrevet som «uutholdelig», der både myndighetene og opprørsstyrkene, ifølge Amnesty, begikk krigsforbrytelser.

* Fra september 2015, da Russland også begynte bombingen av Aleppo, kom befolkningen i østlige Aleppo under beleiring. De var omringet.

* I august 2016 klarte opprørsstyrker, i stor grad bestående av gruppen som tidligere var under al-Qaidas ledelse, å bryte beleiringen og åpne en korridor ut. En måned senere vant regimet tilbake området og beleiringen fortsatte.

* 22.september begynte regimet og deres allierte en ny stor offensiv med ny intensitet.

* I desember 2016 har regimet tatt over stadig større deler av østlige Aleppo. Innbyggerne og opprørerne i de opprørskontrollerte områdene er fullstendig omringet.

Kilder: BBC, SNL, Reuters, NTB