Tatt av al-Qaida: Nye livstegn etter fem år i fangenskap

I 2011 ble sørafrikanske Stephen McGown bortført av al-Qaida i Mali. Nå har terrorgruppen utgitt en propagandavideo som viser at han og fem andre gisler er i live.

McGown ble bortført fra en restaurant i Timbuktu sammen med svenske Johan Gustafsson og nederlenderen Sjaak Rijke i november for over fem år siden. En tysker som også var med i reisefølget, ble skutt og drept under kidnappingen.

I 2015 ble nederlenderen den første av de tre som kom seg fri fra fangenskapet, etter å ha blitt reddet av franske spesialstyrker. Denne uken kom også Gustafsson hjem til familien etter å ha blitt sluppet fri.

Nå har Nusrat al-Islam, som er al-Qaidas gren i Mali, utgitt en nesten 17 minutter lang udatert video som viser McGown og fem andre gisler i live. Publiseringen bekreftes av den amerikanske organisasjonen SITE Intel Group, som overvåker ekstremistiske organisasjoner.

VG har sett videoen som er publisert av terrorgruppen. Det er liten grunn til å tro at gislene snakker fritt.

TATT I 2011: Bildet viser de tre europeiske gislene som ble tatt til fange i Timbuktu i 2011. Fra venstre: Johan Gustafsson, Stephen McGown og Sjaak Rijke. FOTO: AFP

Først ut er sørafrikanske McGown, som også har blitt vist i flere tidligere videoer fra gruppen.

– Det er lang tid å være borte fra familien, sier McGown, før han tar en pause.

– Nå lager vi en ny video, men jeg vet ikke hva jeg skal si. Alt er sagt tidligere. Enhver som er i stand til å hjelpe meg, vær så snill å hjelpe meg til å få dette avsluttet, sier han.

Blant gislene er også den australske legen Arthur Kenneth Elliot (82).

BORTFØRT: Arthur Kenneth Elliot. Foto: SKJERMDUMP

Han ble bortført sammen med sin kone i Djibo i Burkina Faso i 2015 hvor paret drev en klinikk. Kona ble frigitt i februar i fjor.

– Til min familie vil jeg si, igjen: Jeg elsker dere. Jeg setter pris på deres bønner og omtanke, og jeg ser fram til en dag å bli gjenforent, sier Elliot, som i likhet med flere av de andre gislene ber om hjelp til å bli frigitt.

Tatt til fange to ganger

BORTFØRT: Colombianske Gloria Cecilia Narvaez Argoti. Foto:

Også tre kvinnelige gisler opptrer i videoen: Franske Sophie Petronin, den colombianske nonnen Gloria Cecilia Narvaez Argoti og sveitsiske Beatrice Stockly, melder nyhetsbyrået AFP.

BORTFØRT: Sveitsiske Beatrice Stockly. Foto: SKJERMDUMP

Stockly ble bortført i Mali i januar 2016.

Det var ikke første gang den sveitsiske misjonæren opplevde å bli bortført.

Også i 2012 ble hun tatt under et opphold i Timbuktu, den gang av den militante gruppen Ansar Dine. Stockly ble holdt til fange i over en uke før hun ble frigitt.

I en al-Qaida video som ble publisert etter bortføringen i fjor, sa en maskert mann at gruppen er villig til å slippe kvinnen fri i bytte mot at flere av deres meningsfeller i fengsel blir løslatt.

BORTFØRT: Franske Sophie Petronin. Foto: SKJERMDUMP

Drev organisasjon for barn

Argoti ble bortført i Karangasso i Mali, nær grensen til Burkina Faso i februar i år. Ifølge Reuters hadde hun jobbet på et helsesenter i området.

Petronin ble bortført fra Gao i Mali, der hun drev en organisasjon for underernærte barn, sent i 2016, ifølge AFP.

BORTFØRT: Iulian Ghergut. Foto: SKJERMDUMP

Det siste gisselet er den rumenske minearbeideren Iulian Ghergut, som forteller at han ble bortført i Burkina Faso i april 2014.

– Jeg vil si til mine foreldre, min kone, mine brødre og søstre: Takk for deres bønner og alt dere har gjort for meg. Jeg tenker på dem og jeg ber med dem.

