Svenske sluppet fri etter seks år i al-Qaida-fangenskap

Johan Gustafsson, som ble kidnappet av terrororganisasjonen al-Qaida i Mali i 2011, befant seg ifølge Expressen mandag på et fly i retning Sverige.

Det svenske utenriksdepartementet har bekreftet overfor nyhetsbyrået Ekot at Johan Gustafsson har blitt sluppet fri fra al-Qaida-fangenskap. Han ble kidnappet i Timbuktu i 2011, der han deltok på et motorsykkelstevne. Han var på motorsykkeltur gjennom Afrika.

Expressen meldte tidligere i dag, basert på anonyme kilder, at Gustafsson har sluppet fri. Avisen skriver at han skal befinne seg på et fly med kurs mot Sverige.

Det er al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM) som har påtatt seg skylden for kidnappingen av Gustafsson. Kidnapperne har krevd fem millioner i løsepenger for ham.

Faren Göran Gustafsson ønsker ikke å kommentere opplysningene om at sønnen er løslatt.

TERRORIST: Mannen i videoen som fremsatte kravene snakket flytende engelsk.

Snakket til familien i fjor



I en video publisert i 2015 pratet svensken direkte til familien sin fra fangenskapet.

– Det gir meg mange varme følelser samtidig som det knuser hjertet mitt ettersom dere må gå gjennom disse tingene, sa han i videoen.

Han fortalte at han elsker moren og faren sin, og fortalte sine søstre at han håper at de klarer å gå videre med livene sine, før han avsluttet med:

– Jeg håper dere ikke glemmer meg. Men ikke sitt og vent på meg, jeg håper på det beste, men jeg vet ikke hvordan dette kommer til ende, sa Gustafsson.

Første livstegn i 2012



Expressen skriver at en svensk delegasjon, som blant annet inkluderte utenriksministeren Margot Wallström, var på hemmelig besøk i Mali i 2016. Gisseltakerne skal også ha krevd fangeutveksling, men det er ukjent hvem de ville bytte ham mot.

Det første livstegnet fra svensken kom i 2012.

– Mitt navn er Johan Gustafsson. Jeg blir fortsatt holdt fanget av Al Qaida Muhagrib. Dagens dato er 17. desember, det er torsdag, 2015. Jeg ble tatt til fange 21. november 2011, sier svensken i videoen.