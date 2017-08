Svenske Johan Gustafsson (42) ble holdt fanget av al-Qaida - forteller om kidnappingen for første gang

Den 26. juni landet Johan Gustafsson på svensk jord etter fem og et halvt år al-Qaida-gissel i Mali. Nå forteller svensken om de dramatiske årene med fluktforsøk, lureri og kampen for å overleve marerittet.

Klokken ti torsdag formiddag møter Gustafsson pressen for første gang etter at han landet på svensk jord fem og et halvt år etter at han ble kidnappet i Mali.

Det var den 25. november 2011 at den svenske mannen, som var på motorsykkelferie, ble kidnappet på en restaurant i hovedstaden Timbuktu sammen med en sørafrikaner og en nederlender. En tysker som var med i følget ble skutt og drept av kidnapperne, som tilhører den nordafrikanske al-Qaida-grenen Aqim.

Frem til den 26. juni i år, da svensken ble fraktet tilbake til Sverige i et regjeringsfly etter å ha blitt løslatt uten i ørkenen i Mali, har han vært al Qaida-gruppens gissel.

Dramatisk kidnapping

I en kommende radiodokumentar på Sveriges Radio forteller Gustafsson om hvordan kidnappingen skjedde på hotellet han bodde på.

– Da jeg åpnet døren stod det en bevæpnet mann med sin kalasjnikov rett i ansiktet på meg. Det første jeg så var løpet foran ansiktet, bare noen centimeter fra hodet. Deretter så jeg på øynene hans, som var kjempestore bak turbanen han hadde surret over ansiktet, sier han i dokumentaren.

HOLDT FANGET: De tre kameratene ble tatt til fange av AQIM – den nordafrikanske grenen av al-Qaida – i Mali i 2011. Foto: , AFP/Al Jazeera

Lurte kidnapperne

Gustafsson skal ofte ha blitt flyttet til ulike steder, iblant flere ganger i uken, og han skal ha blitt tvunget til å medvirke i utallige filminnspillinger. Han skal også ha forsøkt å flykte i begynnelsen av 2013, men ble funnet igjen etter to døgn.

Han skal også ha forsøkt å lure kidnapperne til å tro at han hadde blitt muslim. Han trodde det ville øke sjansene for å overleve.

– «Om jeg er muslim så lar de meg kanskje gå», tenker jeg. Hvor mye tålmodighet kommer de til å ha egentlig? Ved å gjøre det kan jeg kjøpe meg mer tid, sier han i dokumentaren, ifølge Sveriges Radio.