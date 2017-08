Den 26. juni landet Johan Gustafsson på svensk jord etter 2039 dager som al-Qaida-gissel i Mali. Nå forteller svensken om de dramatiske årene med fluktforsøk, konvertering til islam og kampen for å overleve.

Klokken ti torsdag formiddag møter Gustafsson pressen for første gang etter at han landet på svensk jord fem og et halvt år etter at han ble kidnappet i Mali.

– Jeg er veldig glad for å kunne sitte her i dag. Det var ikke alltid sånn at jeg trodde jeg skulle hjem igjen, sier han innledningsvis på pressekonferansen.

– Det har vært tøffe år, forteller Gustafsson, som takker familie, venner og alle som har tatt kontakt med ham etter hjemkomsten.

Dramatisk kidnapping

Det var den 25. november 2011 at den svenske mannen, som var på motorsykkelferie, ble kidnappet på et hotell i byen Timbuktu sammen med en sørafrikaner og en nederlender. En tysker som var med i følget ble skutt og drept av kidnapperne, som tilhører den nordafrikanske al-Qaida-grenen Aqim.

På pressekonferansen forteller han at kidnappingen var svært dramatisk. Gustafsson våknet av lyder fra bakgården på hotellet, og gikk ut for å se hva som var på ferde.

– Da står det en mann med en kalasjnikov rettet mot meg, sier svensken.

Deretter ser han en tysk mann som han hadde blitt kjent med på hotellet stå med armene opp i været og ikke røre seg. Gustafsson ble bedt om å legge seg på et lasteplan på en bil, hvor de to andre i reisefølget allerede var.

– De slår igjen luken, og da hørte vi to skudd. Da forstår vi at han har blitt skutt, sier Gustafsson.

Deretter kjørte bilen i timesvis ut i ørkenen.

HOLDT FANGET: De tre kameratene ble tatt til fange av AQIM – den nordafrikanske grenen av al-Qaida – i Mali i 2011. Foto: , AFP/Al Jazeera

– Behandlet oss iskaldt

Svensken forteller at det var kaldt på natten og svært hett på dagtid.

– Den første tiden var veldig tøff. Vi kom dit helt forslått etter å ha ligget på lasteplanet. Vi var naturligvis i sjokk.

– Vi fikk det vi trengte, men vi ble behandlet iskaldt. Vi fikk være for oss selv på et bittelite område. De kunne si at vi kunne gå bort til en liten busk for å gå på toalettet. Så må man lære seg å finne skygge og tåle kulden på nettene. Man må lære seg å leve med å ha ekstremt lite vann.

Konverterte til islam

Mars året etter kidnappingen fant sted ble det varmere og varmere, og stadig vanskeligere å finne skygge. Med en lang sommer foran seg uten utsikter til å kunne gjøre noe med situasjonen, gjorde Gustafsson en desperat forsøk på å redde livet.

– Det eneste jeg trodde kunne påvirke situasjonen var at jeg sa at jeg ville konvertere til islam. Det gjorde jeg også for å redde mitt liv. Det var for å kjøpe meg tid, sier han.

– Jeg ser ikke på meg selv som at jeg har vært muslim. Jeg visste ingenting om islam, jeg visste ikke om de fem pilarene. Jeg gjorde det for å redde mitt liv, sier svensken.

ENDELIG HJEMME: Johan Gustafsson møtte familien igjen hjemme i Sverige mandag ettermiddag den 26. juni. Bildet ble vist frem på en pressekonferanse i regi av det svenske utenriksdepartementet. Foto: Tt News Agency , Reuters/ NTB Scanpix

Forsøkte å flykte

Han forsøkte også å flykte etter om lag ett år i fangenskap.

– Jeg går i to netter og gjemmer meg i to dager. På den andre dagen kommer de.

Samtidig beskriver han følelsen av å bli funnet som en slags lettelse.

– Jeg hadde gått i to dager uten å vite hva som ventet fremfor meg, jeg hadde ikke sett sporet av noe. Målet var ikke å gjemme meg, men å finne liv. Jeg trodde ikke jeg kunne gå hele veien, men hadde en idé om at det fantes en vei med trafikk.

Som al-Qaida-gruppens gissel på ny fryktet han at de ville ta livet av ham.

– Det var samtidig en stor skuffelse, og jeg var redd for at de i verste fall ville drepe meg eller straffe meg på hardt vis, sier Gustafsson.

Vet ikke hvorfor han ble løslatt

På spørsmål fra Aftonbladets reporter om hvorfor 43-åringen tror han til slutt med løslatt, svarer Gustafsson at han ikke vet.

– Jeg håper det ikke har blitt betalt løsepenger, at de bare var lei av meg, sier han.