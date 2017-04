Hevder IS vil samarbeide med al-Qaida

Iraks visepresident sier i et intervju at terrororganisasjonene IS og al-Qaida er i samtaler om å samarbeide. – Det skal mye til, mener norsk al-Qaida-forsker.

– Diskusjonene har startet.

Dette er ordene som Iraks visepresident Ayad Allawi brukte i et eksklusivt intervju med nyhetsbyrået Reuters mandag.

Den tidligere statsministeren hevder å ha etterretning om at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi og al-Qaida-leder Ayman al-Zawahiri er i ferd med å skape en allianse.

– Det er diskusjoner og dialog mellom budbringere som representerer al-Baghdadi og al-Zawahiri, sier Allawi.

– Mye vondt blod

Men et slikt samarbeid ville vært overraskende, sier forsker Truls H. Tønnesen ved Forsvarets forskningsinstitutt til VG.

FORSKER PÅ JIHADISME: Truls H. Tønnesen ved Forsvarets forskningsinstitutt mener det skal mye til for at al-Qaida går med på å samarbeide med IS. Han har forsket på jihadisme i Irak og Syria. Foto: FFI

– IS har forlangt at alle andre grupper, også Nusra/Fateh al-Sham skal underkaste seg IS og deres selverklærte kalif al-Baghdadi. Det har skapt mye vondt blod – og det skal mye til å se bort fra dette, sier han.

Han beskriver en hard konkurranse om rekrutter, fremmedkrigere og ressurser.

Samtidig understreker han at slike forhold kan endre seg raskt:

– Det er også viktig å huske at en del av konfliktene mellom IS og al-Qaida har vært personkonflikter. Etter at en del av topplederne i IS har blitt drept de siste årene, kan det være at det er enklere å samarbeide nå.

På defensiven

Meldingen om at de to organisasjonene skal samarbeide kommer etter at IS stadig har mistet territorium.

Siden oktober 2016 har irakiske regjeringsstyrker med støtte fra USA gjenvunnet store deler av Iraks nest største by Mosul.

ALLIANSE: I et intervju med Reuters mandag fortalte Iraks visepresident Ayad Allawi at landet har informasjon om at IS søker en allianse med al-Qaida. Foto: Khalid Al-mosuliy , Reuters

Allawi, som var statsminister i Irak fra 2004 til 2005 og de seneste årene har vært en av tre visepresidenter, sier i intervjuet at selv om IS taper terreng, vil de ikke forsvinne helt.

– De vil forbli skjult i sovende celler og spre giften sin over hele verden, sier Allawi.

Tønnesen tror IS kan søke et samarbeid fordi de må.

– IS er på defensiven nå. Tidligere har de vært mer villige til å søke allianser når de er svake. Men da skjer det som regel ikke offentlig.

Ikke anerkjent som kalif

Det er ikke første gang forskeren hører om samtaler om samarbeid mellom al-Baghdadi og al-Zawahiri, men det har vært lite siden de to organisasjonene delte seg helt i 2014.

LEDER AL-QAIDA: Ayman al-Zawahiri tok over som leder for den islamistiske terrororganisasjonen al-Qaida etter Osama bin Laden. Nå ryktes det om at IS ønsker å lage en allianse med organisasjonen. Foto: Site Intelligence Group , AFP

– Så vidt vi vet så har de aldri møttes. Al-Baghdadi har ikke vært i Afghanistan. Vi vet at al-Qaida etterspurte mer informasjon om ham da han ble innsatt som leder. Men vi vet også at al-Qaida aldri har anerkjent al-Baghdadi som kalif.

Tønnesen mener at det mest reelle samarbeidet er at IS-krigerne på bakken går over til Fateh al-Sham, som er tilknyttet al-Qaida.

– Det er vanskelig å bekrefte det irakiske myndigheter sier. Men det mest reelle er at hvis IS blir slått tilbake vil de som er lenger nede i organisasjonen gå over til Fath al-Sham, det som tidligere het Nusrafronten, sier han.