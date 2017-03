Eksperter frykter: Al-Qaidas jihadisthær i Syria sterkere enn noen gang

I skyggen av IS' vekst og begynnende fall, kan al-Qaidas tålmodige strategi nå ha plassert dem i førersetet for det syriske opprøret, ifølge observatører.

Vinteren 2017 har påført det seks år gamle syriske opprøret nye, omveltende endringer.

I slutten av januar erklærte al-Qaida i Syria og allierte grupper opprettelsen av en ny milits i Syria: Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som betyr «Samlingen for frigjøringen av Levanten».

Med antatte 12.000-14.000 soldater i og rundt Idlib-provinsen, er HTS i praksis al-Qaidas nye ansikt i Syria, med et mål om å opprette et islamsk emirat.

En rekke grupper har de siste ukene frivillig eller under tvang lagt seg under dem, der i blant den en gang USA-støttede og Free Syrian Army-allierte Nur Al Din Al Zanki-gruppen.

Al-Qaida har begynt å sluke den syriske opposisjonen opp i seg, argumenterer Syria-eksperten Charles Lister i en fersk Foreign Policy-artikkel. De moderate opprørerne, som Free Syrian Army (FSA), har aldri vært svakere – og jihadistene har aldri vært sterkere.

Al-Qaidas Syria-frø



For å finne ut hvordan man havnet her, kan det være fornuftig å spole raskt tilbake til høsten 2011. Da sendte Abu Bakr al-Baghdadi, lederen for det som da fortsatt het Den islamske staten i Irak (ISI – i praksis al-Qaida i Irak) en av sine betrodde menn, syreren Abu Muhammed al-Jolani, inn i Syria.

Målet var å finne en plass i det syriske opprøret – som i 2011 fortsatt var drevet av idealer som frihet, menneskerettigheter og demokrati – og bruke det som en rampe til å vokse seg store nok til senere å erklære et kalifat.

Gruppen fikk navnet Jabhat al-Nusra. De utførte opprørets første selvmordsaksjoner mot det syriske regimet, spredte sitt shariastyre, tiltrakk seg tusener av fremmedkrigere og ble raskt sett på som al-Qaida i Syria. Opprørsbevegelsen ble radikalisert og drevet videre av sekteriske motsetninger.

Da den første bølgen av norske fremmedkrigere reiste høsten 2012, så var det til Jabhat al-Nusra.

AL-QAIDA: Abu Muhammed al-Jolani heter egentlig Ahmed Hussein al-Shara. Fra han kom til Syria i 2011 og frem til sommeren 2016 fantes det knapt bilder av ham og han var svært myteomspunnet. Dette bildet er en grab fra en fersk Tahrir al-Sham-video, hvor han nå er blitt militær leder Foto: Hayat Tahrir al-Sham, skjermdump

Splittelsen

Våren 2013 brøt det imidlertid ut offentlig uenighet mellom Jolani og hans sjef Abu Bakr al-Baghdadi. Sistnevnte ville ha Jolani og suksessen Jabhat al-Nusra tilbake i folden under navnet Den islamske staten i Irak og al-Sham (ISIS). Baghdadi ville utvide i Syria.

Jolani sa nei og sverget på ny troskap til al-Qaidas sentrale lederskap i Ayman al-Zawahiri, som hadde tatt over etter at Osama bin Laden ble drept i mai 2011. Store deler av hans mannskap og undergrupper meldte imidlertid overgang til ISIS, og blant dem var en rekke nordmenn.

Vinteren i 2014 brøt al-Qaida offisielt med ISIS, som hadde angrepet en rekke andre opprørsgrupper gjennom høsten 2013. Det førte utover 2014 til voldsomme kamper mellom ISIS og en forent front av grupper som ville gjengjelde gruppens aggresjon.

Mens ISIS fortsatte sin brutale fremferd overfor lokalbefolkning og andre opprørsgrupper, samt opprettet et kalifat sommeren 2014 under navnet Den islamske staten (IS), valgte Jabhat al-Nusra å fortsette sin mer langsomme strategi:

Kompromissløst fokus på kampen mot diktatoren Bashar al-Assad, for slik å kunne forskanse seg på innsiden av det folkelige opprøret og på et senere tidspunkt tre frem som lederen av dette.

GRUNNLEGGERNE: Osama bin Laden sammen med sin nestleder Ayman al-Zawahiri. Sistnevnte ble leder for al-Qaida i 2011. Foto: REUTERS/Hamid Mir/Editor/Ausaf Newspaper for Daily Dawn

Nytt navn

Denne strategien lyktes langt på vei og sørget for at Jabhat al-Nusra beholdt appellen blant store deler av opprørsbevegelsen. Blant annet hos mektige Ahrar al-Sham, en islamistgruppering med oppunder 20.000 soldater.

Ahrar al-Sham har hatt tydelige avgrensede, nasjonale mål og vært regnet som moderate til å være assosiert med Syrias jihadister.

Jabhat al-Nusras troskap til al-Qaida var imidlertid et betydelig hinder i arbeidet med å få grupper som Ahrar al-Sham til å fusjonere med seg. I juli i fjor erklærte derfor Nusra-leder Jolani at båndene til al-Qaida formelt var kuttet og at gruppen også endret navn til Jabhat Fateh al-Sham.

Sammenstøt



Aleppos «endgame» og fall i desember sammenfalt med flere forsøk i opprørsbevegelsen til å reorientere seg og finne nye modeller for samling og enhet. Jolani og Jabhat Fateh al-Shams nye frierier til Ahrar al-Sham mislyktes. De rådende fraksjonene av Ahrar al-Sham mente at båndene mellom Jabhat Fateh al-Sham og al-Qaida fortsatt var for nære.

I januar utløste uenighetene sammenstøt og angrep fra Jabhat Fateh al-Sham, noe som medførte at en rekke grupper la seg under Ahrar al-Sham for å søke beskyttelse.

Jabhat Fateh al-Shams respons var sin egen fusjon og utvidelse, og da er vi fremme ved januar i år og Hayat Tahrir al-Sham (HTS) – al-Qaidas tredje mutering og navn i Syria.

Ny leder



Symbolsk nok var det en av Ahrar al-Shams tidligere ledere, Abu Jaber, også kjent som Hashem al-Sheikh, som ble annonsert som lederen av HTS. Han meldte samtidig at han forlot Ahrar al-Sham, sammen med andre, mer radikale elementer av gruppen.

Men hvor hadde det blitt av Abu Muhammed al-Jolani, veteranen fra IS-forløperen i Irak og al-Qaidas nummer én i Syria de fem sist årene?

Zawahiri-lojalisten ble nå i februar utropt som øverste militær leder av HTS, noe som understreker den nye gruppens fortsatte forbindelser til al-Qaida sentralt.

LEDEREN: Hashem al-Sheikh / Abu Jaber er den nye al-Qaida-grupperingens leder. Han skal ha sittet i det beryktede Sednaya-fengselet i Syria før borgerkrigen brøt ut og det er også rapporter om at han var med i al-Qaida i Irak på 2000-tallet. Foto: HAYAT TAHRIR AL-SHAM, SKJERMDUMP

Nye selvmordsaksjoner



Fredag 10. mars markerte HTS seg med en sekterisk selvmordsaksjon mot irakiske sjiamuslimer som var på pilgrimsferd til en sjiakirkegård i Damaskus. Minst 40 skal ha blitt drept.

Onsdag denne uken rammet to nye selvmordsaksjoner tinghuset i Damaskus og en restaurant – totalt over 50 drepte. HTS har ikke påtatt seg ansvaret for disse aksjonene, men ifølge Foreign Policy skal de ha stått bak.

SELVMORDSAKSJONER: Det er uvanlig med selvmordsaksjoner inne i Damaskus. Sunniekstremistene i Hayat Tahrir al-Sham gjennomførte en mot et følge av sjiamuslimer 10. mars. Foto: HAYAT TAHRIR AL-SHAM

Ekspert: Kan være dødsstøtet for opprøret



– Disse omstendighetene er avgjørende for det større syriske opprøret, spesielt i nord-Syria, skriver researcher og analytiker Aymenn al-Tamimi i Middle East Forum for tidsskriftet CTC Sentinel.



Skulle det bryte ut krig mellom HTS og Ahrar al-Sham, vil det trolig være slutten for opprørerne i Idlib, nordvest i Syria, mener Tamimi, som påpeker at det syriske opprøret har få gode alternativer igjen.

Å slutte rekker med Tahrir al-Sham vil likevel være blant de aller dårligste ideene:

– I praksis vil det utgjøre et siste dødsstøt mot alt i opprøret som har pekt mot en mer «moderat» kurs. Luftangrepene vil fortsette og alle grupper som slutter seg til Hayat Tahrir al-Sham vil bare bli nye mål, samtidig som de vil bli isolert fra hva enn som måtte finnes av internasjonal støtte der ute, skriver Tamimi.

Dette ville ironisk nok passe som hånd i hanske med Assads påstand allerede fra 2011 om at hele opprørsbevegelsen var «terrorister» og «sunniekstremister», noe han selv forsøkte å bidra til gjennom å slippe fri fengslede al-Qaida-medlemmer og fengsle demokratiaktivister.

Tamimi oppsummerer fremtidsutsiktene:

– I et slikt scenario vil Hayat Tahrir al-Sham bare dra med seg det bredere syriske opprøret inn i forglemmelsen.