Al-Qaida-leder fra skjulested: Oppfordrer jihadister til å fokusere på geriljakrig

Han var Osama bin Ladens nærmeste, og leder nå al-Qaida internasjonalt. Etter lang tid i skyggen av IS, kom Ayman al-Zawahiri på søndag med en ny tale.

Hvor befinner lederen av al-Qaida seg?

Hver eneste dag i 16 år, etter historiens største terroraksjon den 11. september 2001, har egyptiske Ayman al-Zawahiri klart å holde seg i skjul for amerikansk etterretning.

Fra sine skjulesteder har han blitt vitne til dramatiske endringer for terrororganisasjonen han har vært med å lede:

Den 2. mai i 2011 fant og drepte amerikanerne Zawahiris nære venn og allierte Osama bin Laden i et hus omringet av høye betongvegger i Abattabad i Pakistan.

Samme år brøt krigen i Syria ut. Krigen ville de påfølgende årene endre stormaktspillet i Midtøsten, men også i internasjonal terrorisme.



Sommeren 2014 tok IS, som hadde brutt med al-Qaida et år tidligere, over store landområder i Syria og Irak. IS fikk raskt hele verdens oppmerksomhet, og fokuset forsvant fra al-Qaida.

Mens alt dette har skjedd har verden hørt lite fra Zawahiri, og like lite om jakten på ham.

En rekke kilder Newsweek nylig har snakket med, hevder at Pakistans etterretningstjeneste ISI har beskyttet al-Zawahiri inne i Pakistan, helt siden 2001. I en ny artikkel hevder kildene at al-Qaida-lederen mest sannsynlig befinner seg i den pakistanske kystbyen Karachi, som har millioner av innbyggere.

2001: Osama bin Laden sammen med Ayman al-Zawahiri i et bilde som skal være tatt i forbindelse med et intervju med den pakistanske journalisten Hamid Mir. Foto: Ho , Reuters

– Dette vil være et logisk sted for ham å gjemme seg, sier Bruce Riedel til Newsweek. Han har 30 års erfaring fra CIA og har vært Midtøsten-rådgiver for de fire siste amerikanske presidentene.

Han mener millionbyen vil være et svært vanskelig sted å utføre et liknende militæroperasjon som operasjonen som drepte bin Laden.

– Nær ved å bli drept



Ifølge Newsweek utførte USA et droneangrep for å drepe Zawahiri i januar 2016 i stammeområdene ved grensen til Afghanistan. Det er første gang angrepet blir omtalt.

DEN GANG: Et udatert bilde av egypteren Ayman al-Zawahiri. Han kommer fra en velstående familie i Kairo, og ble ofte beskrevet som den intelektuelle mentoren til Osama bin Laden. Foto: - , AFP

En militant leder i regionen sier til Newsweek at dronen traff rommet ved siden av der Zawahiri var, veggen kollapset, men al-Qaida-lederen unnslapp med småskader og knuste briller. Fire av hans sikkerhetsvakter skal ha blitt drept i angrepet, ifølge flere kilder.

Zawahiri skal ha forlatt rommet som ble truffet 10 minutter før angrepet skjedde, fordi han skulle sove.

Zawahiri unnslapp og søndag kom han med en ny tale til sine tilhengere. Talen handlet i stor grad om Syria.

Tale om Syria



Rita Katz, direktør i SITE Intelligence Group, som analyserer jihadistisk innhold publisert på nettet, trekker frem disse punktene i Zawahiris nye tale:

Zawahiri oppfordrer til økt jihadistisk geriljakrig i Syria.



Syria-konflikten må ses på som en global konflikt for verdens muslimer, ikke bare en konflikt som berører innbyggerne i Syria.

Zawahiri mener jihadister i landet må samarbeide, uten å utdype poenget ytterligere. Han nevner ingen grupper i landet med navn, heller ikke Tahrir al-Sham, som Nusra-fronten (Tidligere al-Qaida i Syria) er endel av.



Han sier at jihadister i landet ikke må bruke tid på å kontrollere områder i landet, men heller fokusere på å «ødelegge fiendes moral».

Hverken IS eller terrorgruppens leder Abu Bakar al-Baghdadi nevnes.



