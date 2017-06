Aktor: Bill Cosby misbrukte sin makt og berømmelse

Aktoratet i rettssaken mot Bill Cosby hevder at TV-stjernen visste nøyaktig hva han drev med da han dopet ned Andrea Constand og misbrukt henne seksuelt i 2004.

– Tillit, svik og manglende evne til å samtykke. Det er det denne saken dreier seg om ... Dette er en sak om en mann, denne mannen, sa distriktsadvokaten, Kristen Fenden, og pekte på Bill Cosby, under rettssaken som foregår i Philadelphia mandag.

I sin åpningstale hevder Fenden at Cosby visste nøyaktig hva han drev med da han ga en pose med piller til Andrea Constand. Advokaten mener i tillegg at Cosby var bevisst på at Costand ikke ville være i stand til å avvise han etter å ha tatt pillene, skriver CNN.

– Cosby misbrukte sin makt, berømmelse og sine innøvde metoder til å sette en ung kvinne i en handlingslammet situasjon, slik at han kan tilfredsstille seg selv seksuelt uten at kvinnen har mulighet til å avvise han, la hun til.

Over 50 kvinner har de siste årene stått fram og anklaget Bill Cosby for overgrep som strekker seg tilbake til 1960-tallet, men det er kun anklagene fra den tidligere Temple University-ansatte, Andrea Constand som har ført til tiltale.

Rettssaken som startet mandag handler konkret om overgrepet der Cosby skal ha dopet Constand med vin og piller i hans hjem ved Philadelphia i Pennsylvania i 2004. Deretter skal han ha forgrepet seg på henne seksuelt.

Cosby og Constand kom til forlik i et sivil rettssak i 2006, men saken ble gjenopptatt i fjor da nye bevis kom fram. 79-åringen innrømmet å ha gitt kvinnen noe han beskrev som allergimedisin før de hadde samleie, i den sivile saken.

Cosbys forsvarsadvokat, Brian McMongale, hevdet imidlertid under rettssaken at Constands gjenfortelling av det som faktisk skjedde har endret seg over tid og at hun er inkonsistent.

– Det eneste som er verre enn seksuell overgrep er falske anklagelser om seksuelle overgrep, sa han.

– En falsk anklagelse om seksuell overgrep er et angrep ... på menneskelig uskyld, sa McMonagle videre og la til at det kan ødelegge livet og fremtiden til Cosby.

Utfordres av hukommelsesekspert

TV-stjernens advokater har en rekke ganger forsøkt å få saken henlagt. Under rettssaken mandag vil forsvarsadvokat Brian McMonagle be en hukommelsesekspert om å utfordre Constands anklager, som han mener «ikke er noe annet enn vage minner».

Samtidig vil påtaleansvarlig Kevin Steele få muligheten til å tilkalle en annen av kvinnene som har anklaget Cosby for overgrep. Dette vil Steele gjøre for å peke mot at 79-åringens behandling av Constand ifølge påtalemyndigheten er en del av et mønster. Den aktuelle kvinnen har anklaget Cosby for å ha begått overgrep mot henne i 1996 på et hotell i Los Angeles.

FØLGE: Bill Cosby ble fulgt inn i rettsalen av skuespilleren Keshia Knight Pulliam (h), som spilte datteren hans i serien "The Cosby Show". Foto: Pool , Reuters

Keshia Knight Pulliam, som spilte Cosbys yngste datter, Rudy Huxtable i TV-serien The Cosby Show, gikk inn til rettssalen mandag arm i arm sammen med Cosby, skriver CNN. Pulliam har tidligere vist sin støtte til 79-åringen.