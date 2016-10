Da gummibåter fulle av migranter kom glidende mot Siem Pilot, så ikke styrkesjef Pål Erik Teigen ende på redningsaksjonen.

Fredag fikk mannskapet på den norske redningsbåten Siem Pilot beskjed om å dra ned i et område 20 nautiske mil nord for kysten av Libya, for å overføre 900 migranter og flyktninger fra en oljetanker og 170 migranter fra ytterligere ett skip, og ta dem til havn i Italia.

Overføringen fra tankskipet startet klokken åtte fredag kveld.

Fem dager gammel baby reddet i Middelhavet:– Han virket utrolig trist

– Da vi kom over til tankbåten, hadde migrantene som var om bord vært der en tid, uten fasiliteter. Da de skjønte at redningen var på vei, oppsto det trengsel og knuffing over redningsvestene som vi kastet om bord. Så vi sendte over i alt fem bevæpnede tjenestemenn for å få kontroll over situasjonen, sier styrkesjef Pål Erik Teigen til VG.

I AFPs sak er etterretningsoffiser på Siem Pilot sitert på at de norske polititjenestemennene måtte slå noen av migrantene. Men styrkesjefen avkrefter dette.

TANKSKIP: Dette tankskipet hadde reddet 900 flyktninger og migranter, men har få fasiliteter for å hjelpe flyktningene ombord. Foto: Kripos

Les: Dramatisk døgn for norsk redningsskip

– Nei, ingen ble slått, men det måtte brukes stemme for å be folk om å sitte og vente, slik at alle ble behandlet likt, sier Teigen.

Klokken tre natt til lørdag så han lysene fra en rekke gummibåter komme sigende mot dem.

– Da jeg så at det var så mange gummibåter som kom drivende mot oss, så jeg ikke enden på hvor lang tid det ville ta for oss å flytte så mange folk, og hvor lenge migrantene ville tåle å sitte i solen på dekk på oljetankeren. Det ble en lang økt, sier Teigen.

Han sier den 24 timer lange redningsaksjonen er en påminning om at den akutte flyktningkrisen på langt nær er over.

«Siem Pilot» **Supplyskip og ett av to norske hovedbidrag til Frontex-operasjonen Triton (det andre er redningsskøyta «Peter Henry von Koss»). **Oppdraget er redning av båtflyktninger i Middehavet og kontroll av Schengen-områdets yttergrense. **Har siden i fjor sommer operert ut fra Catania på Sicilia. **Eies av Siem Meling Offshore DA, driftes av O. H. Meling, men er nå innleid av norske myndigheter. **Det sivile mannskapet er forsterket med spesialister fra Forsvaret og politiet, med kompetanse på blant annet søk, redning, identifisering og en rekke andre oppdrag. ** Mer info: Dette er «Siem Pilot»

– Flyktningsituasjonen er like ille som i fjor. Det kommer noen færre personer fra Syria. De som kom i går var migranter fra Sentral-Afrika, sier Teigen.

I alt sier Teigen at han telte 12 gummibåter med rundt 130 til 150 personer i hver båt, i tillegg til en trebåt med migranter.

Les: Her reddes båtflyktning nummer 10.000 av Siem Pilot

Da gummibåtene kom mot den norske redningsbåten, var 778 personer overført fra tankskipet og over i Siem Pilot. Overføringen ble stanset da gummibåtene kom mot redningsskipet.

REDNINGSBÅT: Ved bruk at to slike redningsbåter hentet mannskap fra Siem Pilot opp over 1000 personer i gummibåter i løpet av helgen. Foto: Kripos

– Vårt mannskap, mannskap på et tysk skip og mannskapet på to sivile båter ga ut redningsvester til personene på flåtene. Vi tok om bord personer fra to av gummibåtene og personer fra en trebåt før vi må stoppe og ikke hadde plass til flere. Vi satte ut to småbåter som hver tok 20 personer og fraktet de gjenværende migrantene i gummibåtene over til oljetankeren, som nå var tømt, forteller Teigen.

Samtidig som redningsaksjonen pågikk, så folk i ytterligere en gummibåt sitt snitt til å komme lenger frem i køen for å komme om bord i skipene.

– Mens vi gjorde dette så vi at det kom en gummibåt raskt imot oss. Over høyttaleren ba vi dem stoppe. Vi så at alle om bord i båten hadde godkjente redningsvester. Men 24 personer i båten hoppet i sjøen. For hindre at ikke alle de andre hoppet etter, og at båten kvelvet, bakket vi noe, og folk i våre båter plukket personene opp fra sjøen og sendte dem over i tankbåten, sier Teigen.

Nok et hektisk redningsdøgn: Reddet 956 flyktninger på 13 timer

VG siterte søndag morgen nyhetsbyrået AFP på at flere personer døde i redningsaksjonen. En av nyhetsbyråets journalister var om bord i Siem Pilot, og var vitne til at døde personer ble heist om bord i redningsskipet.

– Vi hadde en journalist om bord som refererte. Det ble feil, sier Teigen.

FØRSTEFØDTE: Her er det første barnet som ble født ombord på Siem Pilot. Her blir mor og barn evakuert og tatt med til sykehus på Lampedusa. Foto: Kripos

I løpet av natten plukket Siem Pilot opp 17 personer som lå døde i gummibåtene. I tillegg ble det overført døde personer fra en av de sivile båtene.

Les: Norske redningsarbeidere hentet opp død baby i Middelhavet

Midt i tragedien ble også det første barnet født om bord i det norske redningsskipet natt til søndag.

– En mor fra Elfenbenskysten fødte en liten gutt i sykestuen her på båten. Han ble født litt for tidlig, men det står bra til. I tillegg har vi en fire-fem dager gammel jente om bord fra Nigeria og en høygravid kvinne som er på overtid. De overførte vi til sykehus på Lampedusa, sier Teigen.

Inkludert babyen reddet Siem Pilot i helgen 1100 migranter og flyktninger i helgen. Ytterligere 2200 migranter og flyktninger ble reddet av andre båter i området, ifølge italiensk kystvakt.