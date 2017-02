Slår sultalarm: 30 millioner truet av matkrise etter ekstremtørke

I 2011 mistet oppimot 100.000 mennesker livet. Nå kan det samme skje igjen.

Dette er situasjonen i Øst-Afrika og Jemen: * 14 millioner mennesker står uten trygg tilgang på mat i Jemen og tallet er ventet å stige. * 17 millioner er rammet av matkrise i Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sør-Sudan, Sudan og Uganda. * Famine Early Warning System Network rapporterer om risiko for sultkatastrofe i Somalia, Sør-Sudan og Jemen i 2017. * I Somalia mangler 6,2 millioner mennesker mat, over halvparten av landets befolkning. Av disse er 363.000 barn akutt underernært, inkludert 71.000 som trenger livreddende hjelp.



Kilde: Famine Early Warning System Network, FAO

– Alle varsellampene blinker. Det er ingen grunn til å vente til man ser barn dø av sult, sier Patrik Ekløf i Flyktninghjelpen.

Regnet har uteblitt, og avlingene har sviktet. Bare i Somalia mangler 6,2 millioner mennesker mat, dette er over halvparten av landets befolkning. Av disse er 363.000 barn akutt underernært. I Øst-Afrika og Jemen er over 30 millioner mennesker rammet av matkrisen, ifølge Verdens Matvareprogram (WFP) og syv andre organisasjoner som arbeider i regionen.

– Vi har ikke sett liknende på et par tiår med tanke på antall land og omfanget av sultproblemer, sier Kathrine Raadim, leder for utenlandsavdelingen i Norsk Folkehjelp.

Fare for hungersnød i regionen

En rekke organisasjoner advarer om fare for sultkatastrofe i Somalia, Sør-Sudan og Jemen.

En somalisk kvinne (37) og hennes fire år gammel datter har nylig reist fra Puntland i søken for fruktbar jord. Familiens 400 husdyr har blitt redusert til 50, hvor alle er for svake til å produsere melk. Hennes ett år gamle datter er syk og har diaré. Foto: Tom Arup , Redd Barna

– Det er nå nødhjelpen må ut hvis man skal klare å unngå en sultkatastrofe. Verdenssamfunnet reagerer ofte alt for sent, om noen måneder er situasjonen så forverret at det er for sent, sier Raadim.

Enkelte områder i Sør-Sudan har allerede blitt merket kategori fem, som er den høyeste sultkategorien, og Raadim mener det bare er et tidsspørsmål før resten av landet havner i samme kategori.

Frykter gjentakelse av 2011

Flyktninghjelpen er også en av organisasjonene som nå går ut og advarer verdenssamfunnet om å reagere før det er for sent.

TRENGER HJELP: Ettåringen Abdirahman får hjelp ved en mobil helseklinikk i nærheten av Bandabalya, Puntland, Somalia. Mer nn seks millioner, halvparten av dem barn, trenger nå akutt nødhjelp på tvers av Somalia. Foto: Tom Arup / Redd Barna

I 2011 hadde man en likende situasjon i Somalia. FN erklærte da hungersnød i Sør-Somalia og kalte situasjonen verdens verste humanitære katastrofe. Det ble kjent at 140 barn døde hver dag av sult i hungersnødområdet.

FAKTA: GLOBALE KLIMAENDRINGER * Temperaturen på jorda lå i 2015 1,0 grad over nivået på slutten av 1800-tallet. Temperaturøkningen i Arktis vært omtrent det dobbelte. * Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt, ifølge FNs klimapanel (IPCC). * Menneskenes påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2 og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt. * Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. * Økende temperatur på jorda kan føre til stigende havnivå, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. Bebodde områder risikerer å bli oversvømmet, og verdens matproduksjon kan bli truet. * Endringene i klimaet ventes å bli kraftigere i løpet av de neste tiårene. Kilder: IPCC, NASA, NOAA, NTB

Britiske myndigheter anslo da at mellom 50-100.000 mistet livet i hungersnøden i Somalia i 2011 og at global oppvarming bidro til ekstremtørken.

Etiopia og Kenya trekkes også fram som å være i risikosonen, advarer Røde Kors.

– Slik vi vurderer det er Somalia verst. Mens Kenya er et velfungerende land som klarer å reagere på slike kriser, gjør krigen mellom islamistgruppa al-Shabaab og regimet i Mogadishu i Somalia det ekstra krevende for nødhjelpen å komme til, sier Øystein Mjærum i Røde Kors.

40 prosent av Somalia er nå avhengig av nødhjelp

Han opplyser at i Somalia er 4 av 10 er helt avhengig av nødhjelp. Ifølge hjelpearbeiderne i Somalia var det i går 320.000 barn som måtte gå til sengs uten å ha fått mat.

– Vi er farlig nær en sultkatastrofe hvis ikke verdenssamfunnet mobiliserer. Det er så ille at kamelene, som tåler mer tørke enn mennesker dør, sier Mjærum.

I Etiopia forverres krisen av at mange somaliere strømmer over grensen etter å ha flyktet fra tørken i hjemlandet.

TØRKE: Døde geiter som har sultet av tørken i nærheten av Bandabalya i Puntland, Somalia. Regionen lider fra den verste tørken siden 1950. Foto: Tom Arup / Redd Barna

Kenya har erklært nasjonal krise

Kenyas president Uhuru Kenyatta erklærte fredag at tørken er en nasjonal krise. Han oppfordret verdenssamfunnet til å bidra med hjelp, og advarte folk mot å prøve å bruke krisen til å berike seg selv.

– I Sør-Sudan er kriminaliteten på vei til å øke på grunn av at folk ikke har noe. I tillegg er de rammet av en borgerkrig som har gjort at tryggheten til vanlige folk har forsvunnet helt, sier Raadim i Norsk Folkehjelp.

BISTAND: Hjelpeorganisasjonene får maten de deler ut fra Verdens matvareprogram (WFP). Foto: Michael Tewelde , WFP

Trump har truet med å kutte støtte til FN, og i et dokument som New York Times har fått tilgang til står det at kostnadene til finansiering av internasjonale organisasjoner samlet skal ned med 40 prosent.

– USA finansierer i dag 40 prosent av Verdens matvareprogram (WFP) og hvis denne finansieringen faller bort kommer problemene til å bli enda større, sier Raadim.