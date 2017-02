Norske Hassan ny statsminister i Somalia

Norsk-somaliske Hassan Ali Khaire (49) er utnevnt til ny statsminister i Somalia.

Som 21-åring kom han som flyktning fra Somalia til Vestre Slidre i Valdres. Senere flyttet han til Oslo for å studere. Hassan Khaire startet å jobbe i Flyktninghjelpen ved hovedkontoret i Oslo i 2002, blant annet som koordinator for deres beredskapsstyrker. Senere var han områdesjef for Flyktninghjelpen in Somalia og landdirektør i Kenya og Somalia. Fra 2011 til 2014 var han regionaldirektør for Afrikas horn basert i Nairobi.

Han fulgte blant annet dronning Sonja rundt i verdens største flyktningeleir, Dadaab. Dronningen besøkte leiren i forbindelse med TV-aksjonen i 2010.

Dadaab, Kenya 20101020. Dronning Sonja og landsjef for Flyktninghjelpen, Hassan Khaire, snakker med en kvinnelig elektrolærling på YEP-senteret i Dadaab, verdens største flyktningeleir. Bildet ble tatt i 2010 i forbindelse med TV-aksjonen.

To år senere var han fortsatt sjef for Flyktninghjelpen, da tragedien rammet organisasjonen:

29. juni 2012 ble en kolonne med ansatte i Flyktninghjelpen angrepet av væpnede menn på grensen mellom Somalia og Kenya, under et besøk fra daværende generalsekretær Elisabeth Rasmusson i Flyktninghjelpen.

Her går Steve Dennis (til venstre), Astrid Sehl (i svart) og Qurat-Ul-Ain Sadazai (i midten) ut av helikopteret på flyplassen i Nairobi etter fire dager som gisler i grenseområdene mellom Somalia og Kenya.

En av sjåførene ble drept på stedet. Flere andre ble skutt og skadet. Norske Astrid Sehl, en canadier og to andre fra Pakistan og Filippinene ble kjørt avgårde av kidnapperne.

Først fire dager senere ble de frigitt av en lokal militsgruppe etter en dramatisk skuddveksling på den andre siden av grensen i Somalia.

Det ble senere rettet kraftig kritikk mot sikkerheten rundt besøket, og en canadisk ansatt i organisasjonen gikk senere til rettsak for å få den hjelpen han mente å ha krav på.

- I tiden etter angrepet forsto jeg fort hvor mange feil Flyktninghjelpen hadde gjort i planleggingen og gjennomføringen av besøket. Dødsfallene og kidnappingen kunne trolig vært unngått dersom Flyktninghjelpen bare hadde fulgt sine egne sikkerhetsregler, anbefalingene fra sikkerhetspersonell, og normal sikkerhetstankegang den dagen, sa Steve Dennis til VG i 2015.

Hassan Khaire.

Hassan Khaire har dobbelt statsborgerskap fra Norge og Somalia. Presidenten som utpekte ham, Mohamed Abdullahi Farmajo, bærer både amerikansk og somalisk pass. Han vant valget 8. februar, og er selv tidligere statsminister og leder Tayo-partiet.

– Flyktninghjelpen gratulerer Khaire med utnevnelsen. Somalia er rammet av ekstrem tørke og risikerer å stå overfor en sultkatastrofe i 2017, og vi håper og tror at Hassans bakgrunn setter ham i stand til å støtte Somalia og det somaliske folk i en slik krevende tid, sier sjef for Samfunnsavdelingen i Flyktningehjelpen, Harriet Rudd til VG.

Hun legger til:

– Hassan er en dedikert hjelpearbeider og veldig løsnings-orientert.

Somalia har vært herjet av borgerkrig og politiske kriser i flere tiår. Det internasjonale samfunn anerkjenner regjeringen som landets føderale myndighet, selv om de bare kontrollerer hovedstaden Mogadishu. Resten av landet er styrt av forskjellige militser og klaner, og Mogadishu har vært utsatt for flere terrorangrep de siste årene.

To bilbomber eksploderte utenfor et hotel i Mogadishu 25 januar i år. Minst sju mennesker ble drept.

– Jeg er en av de heldige som kom meg ut rett før krigen eskalerte i Somalia i 1989. Jeg kunne ha vært en av flyktningene som sliter nå, men kom til Norge og fikk trygghet, stabilitet og mulighet til å utdanne meg, sa Khaire til Aftenposten i 2011.

Etter at han sluttet i Flyktningehjelpen ble Hassan Khaire Afrika-direktør for det London-baserte oljeselskapet Soma Oil&Gas, som er deleid av russiske interesser.

Fra v: Mette Hanekamhaug, Dagrun Eriksen, Jenny Klinge, Abid O. Raja, Flyktningehjelpens landsdirektør for Kenya og Somalia, Hassan Khair, Inge-Marte Thorkildsen, Hadia Tajik og Linda Hofstad Helleland samlet foran Stortinget før de var med på å verve bøssebærere til TV-aksjonen " På Flukt " som i 2010 gikk til Flyktninghjelpen.

I fjor ble det lekket dokumenter til internasjonale medier som viste at granskere fra et FN-organ mistenkte Khaire for korrupsjon. FN- Organet som er oppnevnt av FNs sikkerhetsråd, startet undersøkelser av Khaire i 2015, som en del av en bredere korrupsjonsetterforskning av selskapet Soma Oil & Gas.

FN-bygningen i New York. Hassan Khaire ble anklaget for korrupsjon av et FN-organ, men senere renvasket.

I følge Bistandsaktuelt, som omtalte saken i fjor, fikk Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen et brev der Somalia and Eritrea Monitoring Group (SEMG) ber norske myndigheter om tilgang til Khaires skatteopplysninger fra 2013, en oversikt over hvilke banker Khaire har konto i, kontoopplysninger, samt en oversikt over kredittkortene han har brukt etter 2013.

Utenriksdepartementet bekreftet overfor Bistandsaktuelt at FN-delegasjonen i New York har mottatt brevet.

Somalisknorsk sjef for Flyktningehjelpen på Afrikas Horn

– Brevet inneholder en rekke påstander og antakelser. Utenriksdepartementet har ingen informasjon som tyder på at det er noe hold i disse påstandene, sa Rune Bjåstad, kommunikasjonsrådgiver i UD til Bistandsaktuelt.

- Alt er ren løgn, basert på rykter og skremselspropaganda. Dette er det mest tullete jeg har vært med på, sa Khaire til Dagbladet, som først omtalte saken.

FN-etterforskningen konkuderte med at Khaire ikke hadde gjort noe straffbart.