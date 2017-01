Norsk kvinne er pågrepet i Rwanda – skal være anklaget for folkemord

En kvinne med norsk statsborgerskap, opprinnelig fra Rwanda, er pågrepet i Rwandas hovedstad Kigali.

– Kripos ble kjent med pågripelsen fredag ettermiddag, men har ingen ytterligere informasjon om saken, skriver pressevakt ved Kripos, Anne Bye Sandal, i en SMS til VG.

Hun skriver også at det er Utenriksdepartementet som følger opp saken videre.

– Utenrikstjenesten er kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Rwanda, og arbeider med å få bekreftet opplysningene. Utenriksdepartementet kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljene i oppfølgingen av en pågående konsulærsak, sier pressevakt ved Utenriksdepartementet, Ingrid Kvammen Ekker, til VG.

VG får opplyst at kvinnen opprinnelig er fra Rwanda, og skal være anklaget for å ha deltatt i folkemord. Hun skal ha bodd i Norge siden 1999.

I 1994 ble mellom 800.000 og én million mennesker drept i et sentralt organisert folkemord i Rwanda. Bakgrunnen var en konflikt melllom Rwandas tre folkegrupper; hutuene, tutsiene og twa. Tutsiene og moderate hutuer ble drept i folkemordet, der poenget var å renske landet for tutsier. En krigsforbryterdomstol ble opprettet av FN for å stille de ansvarlige for retten. Det ber fremdeles uklart om alle de ansvarlige har blitt straffet.