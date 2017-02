Millioner står i fare for hungersnød på Afrikas horn

Ekstremtørken har ført til at familier har mistet alt. Amina (30) forteller at hun ikke lenger hadde nok mat til datteren.

– De spør om du kan gi dem mat, og du er helt hjelpeløs. Du vet det virkelig, spesielt når de alle gråter av sult, sier hun til Redd Barna.

Den 30 år gamle kvinnen er en av somalierne som har tatt med den ti år gamle underernærte datteren til et av hjelpesentrene i Somalia. Familien måtte flykte etter at to tredjedeler av sauene deres døde av tørken.

Hun forteller at naboene hadde gått tre dager uten mat da familien ga litt av det lille de selv hadde.

Titusenvis barn er kritisk underernært

En annen familie som får hjelp er Mohamed og den 15 måneder gamle sønnen hans som blir behandlet for kritisk underernæring ved det lokale sykehuset. Sønnens tilstand var så ille at han nå blir matet gjennom intravenøs.

– Sønnen min var syk i 20 dager og det bekymret meg veldig. Etter to uker med sykdom så sønnen min svært underernært ut og han spydde og hadde diaré, forteller Mohamed til Redd Barna.

UNDERERNÆRT: Amina (30) og hennes ti måneder gamle datter får hjelp hos en helseklinikk i Somalia etter at datteren den siste tiden har blitt underernært. Foto: Tom Pilston , Redd Barna

Det estimeres at 363.000 barn i Somalia allerede lider av akutt underernæring, hvor 71.000 av disse trenger livreddende hjelp.

Tallene kan ifølge Redd Barna imidlertid øke til 944.000 underernærte i 2017, hvor 185.000 trenger livreddende hjelp hvis ikke hjelpen kommer nå.

Familier har mistet alt

Ser man på hele Øst-Afrika og Jemen regner man med at rundt 30 millioner er truet av matkrise etter ekstremtørken. Somalia er et av de hardest rammede landene og FN erklærte mandag hungersnød i flere områder i Sør-Sudan.

Mange av familiene har mistet alt, slik som den 50 år gamle somaliske enken Hawo og hennes syv døtre og tre sønner. Familien drev med gårdsbruk, men de har ikke hatt avlinger på to år på grunn av tørken. Når landsbyens brønn så tørket ut måtte Hawo og barna gå åtte kilometer til en nærliggende landsbys brønn.

SYK: Mor og far, Laylo og Mohamed, har tatt med deres 15 måneder gamle sønn til et lokalt sykehus etter at sønnen i flere uker har vært syk. Familien har mistet flesteparten av dyrene deres i tørken. Foto: Tom Pilston , Redd Barna

I november hadde Hawo solgt alle dyrene hun eide og ble derfor tvunget til å flykte, forteller Geno Teofilo, i Flyktninghjelpen i Nairobi.

– Hawo bor nå i en flyktningleir i Somalia hvor hun og barna er en av 300 familier som får fire måneder hjelpestøtte fra den norske flyktninghjelpen for å dekke basisbehovene deres, forteller Teofilo.

Situasjonen har blitt verre

En ny rapport fra FN viser at situasjonen på Afrikas horn har blitt verre den siste tiden. 12 millioner mennesker står nå i fare for å ikke ha tilgang til mat. Videre har 2,3 millioner flyktet fra landene, og 2,1 millioner er internt fordrevet.

FN estimerer at det trengs 1,9 milliarder dollar, tilsvarende 15,7 milliarder norske kroner, til Afrikas horn.

– Situasjonen har blitt verre den siste tiden, og kan bli til en hungersnød. Mange steder mangler folk rent vann og selv om det hadde begynt å regne nå så vil det ta år å gjenoppbygge det som allerede er ødelagt, sier Teofilo.

HJELP: En hjelpearbeider fra den norske flyktninghjelpen snakker med Hawo og to av hennes sønner i en flyktningleir i Baidoa. Foto: Den norske flyktninghjelpen

Han forteller at situasjonen er svært lik den man hadde i 2011 hvor FN erklærte hungersnød i Sør-Somalia og kalte situasjonen verdens verste humanitære katastrofe. Det ble kjent at det da døde 140 barn hver dag av sult i de rammede områdene.

Dette er situasjonen i Øst-Afrika og Jemen: * 14 millioner mennesker står uten trygg tilgang på mat i Jemen og tallet er ventet å stige. * 17 millioner er rammet av matkrise i Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sør-Sudan, Sudan og Uganda. * Famine Early Warning System Network rapporterer om risiko for sultkatastrofe i Somalia, Sør-Sudan og Jemen i 2017. * I Somalia mangler 6,2 millioner mennesker mat, over halvparten av landets befolkning. Av disse er 363.000 barn akutt underernært, inkludert 71.000 som trenger livreddende hjelp.



Kilde: Famine Early Warning System Network, FAO

Erik Solheim, tidligere utviklingsminister og direktør for FNs miljøprogram er i Nairobi hvor Kenyas president Uhuru Kenyatta har erklærte at tørken er en nasjonal krise.

– Det er veldig alvorlig krise det mest alvorlige er at klimaendringene gjør at krisene kommer oftere og oftere. Tidligere hadde man en tørke hvert tiende år, så hvert femte og nå er det akutte kriser nesten hele tiden, sier Solheim.

Solheim: – Skyldes klimaendringene

Han forteller at det nå er endring i hele økosystemene som følge av klimaendringene.

– Det er ingen som er tvil om at dette skyldes klimaendringene, hverken av ekspertene eller befolkningen. Det er varmere enn det historisk pleier å være og tørken kommer hyppigere enn før, sier Solheim.

Han mener det på ingen måte er for sent å gjøre noe.

TILTAK: Erik Solheim, tidligere utviklingsminister og direktør for FNs miljøprogram forteller at krisen allerede er alvorlig for mange og at FNs miljøprogram arbeider med å sette inn tiltak. Foto: Kristofer Sandberg , VG

– Først må vi hjelpe gjennom denne krisen og så må vi sette inn langsiktige tiltak Som å kontrollere vannkilder og legge til rette for å bruke kornsorter som tåler mer tørke. Den nordlige delen av sørlige Afrika har nå den tørreste perioden på 100 år så vi må håndtere et stadig verre klima som man ser effektene av her, forteller Solheim.

Norge gir 64 millioner til Somalia

Høyere matpriser, fordrevne familier, to år med feilslåtte avlinger, vannmangel og sykdom truer befolkningene i de rammede områdene.

– Det er allerede alvorlig for mange men hvis det ikke kommer regn i mars eller april kommer dette til å bli en enorm katastrofe. Kenyansk Røde Kors er derfor i gang med å bygge opp et hjelpeapparat, sier Solheim.

FLYKTER: Tørken har gjort at mange har måtte forlatt områdene side på leting etter nytt beite for husdyrene. Mange husdyr har ikke overlevd reisen. Foto: Tom Pilston , Redd Barna

I forrige uke ble det kjent at Norge gir 64 millioner kroner som skal bidra til å avverge en ny, stor sultkatastrofe i Somalia.

– Krisen forverres raskt. Rapporter om at stadig flere mennesker rammes av mangel på vann og mat, at de store elvene tørker ut, og at dyr og buskap dør, er illevarslende, opplyser utenriksminister Børge Brende (H) til NTB.